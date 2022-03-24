Beşiktaş'ın yeni teknik hocası Velerien Ismael dünyaca ünlü hocalarla beraber aynı akademiyi bitirmesi dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Velerien Ismael, kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da aldığı eğitimiyle dikkat çekiyor. Fransız hoca dünyanın en saygın futbol akademilerinden birinden mezun.
815 SAAT EĞİTİM ALDI
Almanya'nın Hennes Weisweiler Akademisi'nden mezun olan Ismael, efsane teknik adamlarla aynı yoldan geçti. Ismael'in mezun olduğu akademiyi bitiren isimler arasında Sepp Piontek, Jupp Heynckes, Ralf Rangnick, Klaus Toppmöller, Horst Hrubesch, Rainer Bonhof, Felix Magath, Joachim Löw, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jurgen Klopp ve Stefan Kuntz da yer alıyor. UEFA'nın Pro Lisans eğitimi normalde 240 saat iken, Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik adamlara 815 saatlik eğitim veriliyor. Son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'te görev yapan Ismael, 3-4-3 oyun sistemini belirliyor. Duran top organizasyonları ve direkt hücumlara çok önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, 1.45 puan ortalaması yakaladı. Ismael takımlarını 3-4-3 sistemiyle oynatıyor.
MANDELA AYRINTISI!
Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Ismael'in toplam 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Fransız teknik adamın sosyal medya hesabında, Nelson Mandela'nın "Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya öğrenirim" sözünün yer alması da dikkat çekiyor.