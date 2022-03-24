Beşiktaş'ın yeni teknik hocası Velerien Ismael dünyaca ünlü hocalarla beraber aynı akademiyi bitirmesi dikkat çekiyor





LARİN İÇİN YENİDEN!

Valerien Ismael'in raporu sonrasında Kanadalı futbolcuyla yeniden masaya oturulması gündeme gelebilir. Ismael'le anlaşma sağlanması transfer politikasında da önemli bir değişim getirebilir. Yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan ve gözden çıkarılan Cyle Larin'le tekrar masaya oturulması gündeme geldi. Fransız hocanın olumlu bir rapor vermesi durumunda, Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri birkez daha başlayabileceği öğrenildi.