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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Portekiz yorumu: Büyük maçları seviyoruz

    Kuntz “Rakibin ne yapacağından çok bizim ne yaptığımız önemli. Büyütka kımlara karşı mücadele etmeyi seven bir takımımız. Maçı kazanırsak bu kez ağlamayacağım” dedi.

    Büyük maçları seviyoruz

    A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi konuştu. Maça çok iyi motive olduklarını söyleyen Kuntz, "Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek" dedi. Bu tarz maçların futbolcular için ayrı bir önem ifade ettiğini söyleyen Kuntz ayrıca, "Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Letonya maçı sonrası göz yaşlarına hakim olamadığı hatırlatılan Stefan Kuntz ayrıca, "Portekiz'i yenersek ağlamayacağım" dedi. Başarılı teknik adam Ronaldo'ya özel önlem alıp almayacağı ile ilgili ise, "Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama Portekiz'in hepsi harika kariyeri olan oyuncular" yorumunu yaptı.



    KUNTZ'UN TAKIMA&NBSP;OLAN GÜVENİ TAM
    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'i çok iyi analiz ettiklerini ve maçı kazanmak için oyuncularının sahada her şeyi yapacaklarını söyledi.



    LAF OLSUN DİYE GELMEDİK
    A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz maçı ile ilgili konuştu. Deneyimli oyuncu, ". Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Ben turu geçebileceğimize yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.



        EURO 2028'E TALİBİZ
        TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu. Öte yandan İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da EURO 2028 ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

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