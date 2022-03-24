A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Portekiz yorumu: Büyük maçları seviyoruz

A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi konuştu. Maça çok iyi motive olduklarını söyleyen Kuntz, "Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek" dedi. Bu tarz maçların futbolcular için ayrı bir önem ifade ettiğini söyleyen Kuntz ayrıca, "Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Letonya maçı sonrası göz yaşlarına hakim olamadığı hatırlatılan Stefan Kuntz ayrıca, "Portekiz'i yenersek ağlamayacağım" dedi. Başarılı teknik adam Ronaldo'ya özel önlem alıp almayacağı ile ilgili ise, "Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama Portekiz'in hepsi harika kariyeri olan oyuncular" yorumunu yaptı.