Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz'dan Portekiz-Türkiye maçı yorumu: Bütün oyuncuların aynı anda...

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"Göreve geldiğimizden beri hem mevcut maçlar, hem geleceğe doğru adımlar için çalışıyoruz. Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz."

"Futbolda günlük düşünmek lazım. Biraz da şans lazım. Bütün oyuncuların aynı anda iyi oynaması lazım. Fernando Santos, 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor. Benim daha 8 ayım dolmadı."