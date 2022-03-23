Stefan Kuntz Portekiz maçına çıkacak 11’i bugün netleştirecek!





ANADOLU EFES REAL'İ 2'NCİ YARIDA GEÇTİ

THY Euroleague'in 31. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Real Madrid'i 93-90'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 51-44 geride tamamlayan Anadolu Efes'te Micic 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğr temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bugün İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 22.30'da konuk olacak.



SZALAİ'NİN GÖZÜ DERBİDE

Szalai'ye milli ara ilaç gibi geldi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Macar stoper, Kayseri maçının ardından oynanacak G.Saray derbisini hedef seçti. Szalai, birkaç gün içinde bireysel çalışmalara başlayacak.



TRANSFER SAVAŞI KAPIYA DAYANDI!

Yeni sezonda takımların kadrolarında en az 4 yerli futbolcu oynatmak zorunda olması transfer stratejilerini de tamamen değiştirmiş durumda. Bu nedenle G.Saray'ın listesindeki Kazımcan ve Eren'le ezeli rakipleri de yakından ilgileniyor. Yeni sezon öncesi birçok yerli futbolcunun transferi sonusunda çok büyük bir rekabet yaşanacak.



RUSYA VE UKRAYNA'DAN TRANSFER YAPILABİLECEK

TFF, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı. Kulüpler, Ukrayna ve Rusya'daki yabancı futbolcuları 7 Nisan'a kadar transfer edebilecek.

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