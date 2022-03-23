Stefan Kuntz Portekiz maçına çıkacak 11’i bugün netleştirecek!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde ilk 11'in 8'ini belirlemiş durumda. Alman teknik adamın kafasında Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Melih Demirel, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti gibi. Sol bekte Caner Erkin ile Rıdvan Yılmaz arasında seçim yapacak. Orta sahada ise A.Ömür, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'dan birisini santrforda ise Enes Ünal ile Burak Yılmaz'dan birisini tercih edecek. Kuntz'un, Portekiz maçındaki parolası 'sabır' olacak. Rakibi kendi alanında karşılayıp kontrataklarla da gol aranacak.
FİNAL TADINDA BİR MAÇ OLACAK
Portekiz'in Liverpool'da forma giyen tecrübeolmadığı bir Dünya Kupası'nı hayal edli hücumcusu Diogo Jota, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekiz'in emediğini belirten Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" diye konuştu.
AKADEMİYE SPONSOR GELDİ
Tirebolu 42 Çay, Fenerbahçe Futbol Akademi takımının forma kol sponsoru oldu. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, "Tirebolu 42 Çay ile Kulübümüzün, kalbinde Fenerbahçe sevgisi olan genç sporcular yetiştirmek için büyük bir emek verdiği, Fenerbahçe'nin yarınları olan akademimizin iş birliği; tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı zamanda kongre üyemiz olan Yusuf Şahin Bey'e Fenerbahçemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.