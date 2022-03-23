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    Stefan Kuntz Portekiz maçına çıkacak 11’i bugün netleştirecek!

    A Milli Takım’ın teknik patronu Kunzt ilk 11’in 8’ini belirlemiş durumda. Sol bek, santrfor ve orta sahadaki 3. ismin kim olacağına bugün karar verilecek. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kuntz 11’in 8’ini belirledi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde ilk 11'in 8'ini belirlemiş durumda. Alman teknik adamın kafasında Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Melih Demirel, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti gibi. Sol bekte Caner Erkin ile Rıdvan Yılmaz arasında seçim yapacak. Orta sahada ise A.Ömür, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'dan birisini santrforda ise Enes Ünal ile Burak Yılmaz'dan birisini tercih edecek. Kuntz'un, Portekiz maçındaki parolası 'sabır' olacak. Rakibi kendi alanında karşılayıp kontrataklarla da gol aranacak.



    FİNAL TADINDA BİR MAÇ OLACAK
    Portekiz'in Liverpool'da forma giyen tecrübeolmadığı bir Dünya Kupası'nı hayal edli hücumcusu Diogo Jota, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekiz'in emediğini belirten Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir maç olacak" diye konuştu.



    AKADEMİYE SPONSOR GELDİ
    Tirebolu 42 Çay, Fenerbahçe Futbol Akademi takımının forma kol sponsoru oldu. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, "Tirebolu 42 Çay ile Kulübümüzün, kalbinde Fenerbahçe sevgisi olan genç sporcular yetiştirmek için büyük bir emek verdiği, Fenerbahçe'nin yarınları olan akademimizin iş birliği; tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı zamanda kongre üyemiz olan Yusuf Şahin Bey'e Fenerbahçemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimize verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.



        TALİSCA İÇİN İTALYAN RAKİP
        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Başkan Çebi, uygun mali şartlarla Talisca'yı yeniden kadrolarına katabileceklerini açıklamıştı. İtalya'dan gelen haber ise Beşiktaş'ta moralleri kaçırdı. İtalyan devi Roma, Talisca'yı yeniden transfer listesine aldı.



        VİDA'DAN İNDİRİM İSTENECEK
        Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida ile yeniden anlaşmak istiyor. Ancak Siyah- Beyazlı yönetimin yıllık 3.5 milyon Euro alan Hırvat stoperden indirim isteyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Vida'ya 1.5 ile 1.75 milyon Euro civarında yıllık garanti ücret teklif edeceği iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Vida'nın istediği ücretin 2 milyon Euro'nun biraz üstünde olduğunu ifade ediyorlar. Bu arada Vida'nın menajeri birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.



        BEŞİKTAŞ NORMAL DEĞİL BÜYÜK KULÜP
        Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Hugo Almeida, "Beşiktaş normal bir kulüp değil. Çok çok büyük bir kulüp. Orada oynadığınız her an üzerinizde büyük baskı vardır. Bu nedenle bir santrforsanız gol atmanız gerekir" açıklamasını yaptı.



            ŞAMPİYONLUK HEYECANI
            Önündeki 3 maçı da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da coşku ve heyecan var. Trabzon'da tüm şehir bayraklarla süslenmeye başlandı. Binalarında dev Trabzonspor bayrakları bulunan Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına ve Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına bayraklar asıldı. Öte yandan taraftarlar Beşiktaş maçının biletlerine adeta hücum etti. 8 dakika içinde biletler tükenirken, kulüp tam 8.5 milyon liralık gelir elde etti.



            YENİ SEZON İÇİN KOLLAR SIVANDI!
            Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ve Ertuğrul Doğan dün toplantı yaptı. 3 ismin yeni sezon öncesi transfer planlaması konusunda kolları sıvadığı öğrenildi.



            NELSSON'A YAKIN TAKİP
            Newcastle United'ın Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi. Birçok kulübün transfer listesine girmeyi başaran Victor Nelsson'a ilgi büyüyor. Danimarkalı stoperi gündemine alan Newcastle United'ın 29 Mart'ta oynanacak olan Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi. İngiliz yetkililerin önümüzdeki dönemde İstanbul'a da gelerek Nelsson'u birçok maçta canlı olarak izleyeceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.



                MİLAN-INTER ARASINDA ELİF ELMAS SAVAŞI ÇIKTI
                Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Elif Elmas, Napoli'de gösterdiği performansla dikkateri çekiyor. Bu sezon 39 maçta 6 gol ve 6 asist ile oynayan Makedon yıldız, Milan ve Inter'in radarına girdi. Napoli, Eljif için 35 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.



                RAZGATLIOĞLU'NUN 2022 HEDEFİ DE ŞAMPİYONLUK
                Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takımı Yamaha ile 25-26 Mart'ta Barselona'da test sürüşüne çıkacak olan Razgatlıoğlu, "Dünya Şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi de şampiyonluğu tutmaya çalışacağız" dedi.



                PHİLADELPHİA'DA YİNE SAHNEYE FURKAN ÇIKTI
                NBA'de Philadelphia 76'ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-106 kazandıkları Miami Heat maçında 18 sayı,6 ribaunt ve 2 asistle oynadı. All-star oyuncuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun sahaya çıkan 76'ers'ta Maxey 28 sayı ile en skorer isim oldu.



                    ANADOLU EFES REAL'İ 2'NCİ YARIDA GEÇTİ
                    THY Euroleague'in 31. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Real Madrid'i 93-90'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 51-44 geride tamamlayan Anadolu Efes'te Micic 29 sayıyla yıldızlaştı. Diğr temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bugün İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 22.30'da konuk olacak.

                    SZALAİ'NİN GÖZÜ DERBİDE
                    Szalai'ye milli ara ilaç gibi geldi. En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Macar stoper, Kayseri maçının ardından oynanacak G.Saray derbisini hedef seçti. Szalai, birkaç gün içinde bireysel çalışmalara başlayacak.

                    TRANSFER SAVAŞI KAPIYA DAYANDI!
                    Yeni sezonda takımların kadrolarında en az 4 yerli futbolcu oynatmak zorunda olması transfer stratejilerini de tamamen değiştirmiş durumda. Bu nedenle G.Saray'ın listesindeki Kazımcan ve Eren'le ezeli rakipleri de yakından ilgileniyor. Yeni sezon öncesi birçok yerli futbolcunun transferi sonusunda çok büyük bir rekabet yaşanacak.

                    RUSYA VE UKRAYNA'DAN TRANSFER YAPILABİLECEK
                    TFF, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı. Kulüpler, Ukrayna ve Rusya'daki yabancı futbolcuları 7 Nisan'a kadar transfer edebilecek.

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                    Yeni emekliye ikramiye formülü
                    Haberler Spor Stefan Kuntz Portekiz maçına çıkacak 11’i bugün netleştirecek!
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