Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı: Türk halkı gurur duyacak!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde konuştu.
Alman çalıştırıcı, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kuntz, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz" diye konuştu. Alman çalıştırıcı, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız" dedi.