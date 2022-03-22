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    Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı: Türk halkı gurur duyacak!

    Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağız" dedi.

    Türk halkı gurur duyacak!

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesinde konuştu.

    Alman çalıştırıcı, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Kuntz, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz" diye konuştu. Alman çalıştırıcı, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız" dedi.

        ONUN ÇAĞRILMASINI BEKLEMEK ANLAMSIZ


        A Milli Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Arda Güler'in milli takıma çağrılmamasıyla ilgili yapılan eleştirilere açıklık getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Arda Güler gibi genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu bir Dünya Kupası elemesi playoff maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız" dedi.

        PORTEKİZ'DE PEPE YOK!
        Covid-19'a yakalanan yakalanan Portekizli futbolcu Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli futbolcu A Milli Takım'a karşı forma giyemeyecek. Pepe'nin yerine yerine Lille'de forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Tiago Djalo dahil edildi.
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