Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı: Türk halkı gurur duyacak!



A Milli Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Arda Güler'in milli takıma çağrılmamasıyla ilgili yapılan eleştirilere açıklık getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Arda Güler gibi genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu bir Dünya Kupası elemesi playoff maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız" dedi.

PORTEKİZ'DE PEPE YOK!

Covid-19'a yakalanan yakalanan Portekizli futbolcu Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli futbolcu A Milli Takım'a karşı forma giyemeyecek. Pepe'nin yerine yerine Lille'de forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Tiago Djalo dahil edildi.