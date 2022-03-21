Yok böyle bir yükseliş! Enes Ünal değerine değer kattı

Golleriyle İspanya'yı sallayan Enes Ünal'dan muhteşem yükseliş. Aralık ayı sonu itibarıyla piyasa değeri 9 milyon Euro olan Milli futbolcumuz, dünyaca ünlü futbol değerleme sitesi transfermarkt tarafından İspanya Ligi'nde futbolcu piyasa değerlerinin yeniden belirlenmesiyle inanılmaz bir çıkışa imza attı.
ENES ÜNAL DEĞERİNİ İKİYE KATLADI
Enes Ünal, La Liga'daki yeni değerlemelere göre piyasa değerini 9 milyon Euro'dan tam 18 milyon Euro'ya çıkardı ve 3 ay içinde değerini ikiye katlamayı başardı.
Enes, böylelikle formasını giydiği Getafe'nin en değerli futbolcusu unvanını da eline geçirdi.