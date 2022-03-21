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    • 21.03.2022 21:26
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    Yok böyle bir yükseliş! Enes Ünal değerine değer kattı

    Milli futbolcu Enes Ünal değerine değer kattı... Dünyaca ünlü futbol değerleme sitesi transfermarkt İspanya Ligi’ndeki futbolcu piyasa değerlerini yeniden belirledi. 14 golle La Liga’da gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın piyasa değeri 3 ayda tam iki katına çıktı. İşte detaylar...

    Özel haber
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Enes Ünal değerine değer kattı

    Golleriyle İspanya'yı sallayan Enes Ünal'dan muhteşem yükseliş. Aralık ayı sonu itibarıyla piyasa değeri 9 milyon Euro olan Milli futbolcumuz, dünyaca ünlü futbol değerleme sitesi transfermarkt tarafından İspanya Ligi'nde futbolcu piyasa değerlerinin yeniden belirlenmesiyle inanılmaz bir çıkışa imza attı.

    ENES ÜNAL DEĞERİNİ İKİYE KATLADI
    Enes Ünal, La Liga'daki yeni değerlemelere göre piyasa değerini 9 milyon Euro'dan tam 18 milyon Euro'ya çıkardı ve 3 ay içinde değerini ikiye katlamayı başardı.

    Enes, böylelikle formasını giydiği Getafe'nin en değerli futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

    Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak belirlenen Enes Ünal'ın Avrupa'dan birçok önemli kulübün de transfer listesinde olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki golcü için yaz transfer döneminde kulübü Getafe'nin çılgın bir teklifle karşılaşabileceği belirtiliyor.

        Daha önce piyasa değeri en fazla 14 milyon Euro'yu gören ve 18 milyon Euro'luk piyasa değeri ile kendi rekorunu kıran Enes Ünal'ın sezonun kalan bölümünde gollerini atmaya devam etmesi halinde bu rakamın daha da artması bekleniyor.

        Öte yandan piyasa değerini 18 milyon Euro'ya çıkaran Enes, Türkiye'nin de en değerli 4. Futbolcusu olmayı başardı. A Milli Takımımız'ın en değerli oyuncuları listesinde Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro ile ilk, Hakan Çalhanoğlu 35 milyon Euro ile ikinci ve Merih Demiral 30 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor.

        ENES ÜNAL BURAK YILMAZ İLE REKABETE GİRECEK
        A Milli Takımımız'ın Portekiz ile Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan Enes Ünal'ın Ay-Yıldızlılar'da Burak Yılmaz ile forvette ciddi bir forma rekabetine gireceği tahmin ediliyor.

        La Liga'da 14 golü bulunan 24 yaşındaki Enes Ünal, krallık yarışında 22 golü bulunan Real Madridli Karim Benzema'nın arkasında ikinci sırada bulunuyor.
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