Yok böyle bir yükseliş! Enes Ünal değerine değer kattı

Daha önce piyasa değeri en fazla 14 milyon Euro'yu gören ve 18 milyon Euro'luk piyasa değeri ile kendi rekorunu kıran Enes Ünal'ın sezonun kalan bölümünde gollerini atmaya devam etmesi halinde bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Öte yandan piyasa değerini 18 milyon Euro'ya çıkaran Enes, Türkiye'nin de en değerli 4. Futbolcusu olmayı başardı. A Milli Takımımız'ın en değerli oyuncuları listesinde Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro ile ilk, Hakan Çalhanoğlu 35 milyon Euro ile ikinci ve Merih Demiral 30 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor.