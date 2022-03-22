Son dakika Galatasaray haberleri... Böylesi görülmedi! Galatasaray tarihinin en kötüsü!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray, aldığı kötü sonuçlarla resmen tarih yazıyor. Sarı-Kırmızılılar birçok alanda tarihe geçen başarısızlıklara imza atarken, her geçen hafta bunlara yenileri ekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de aldığı sonuçlarla adeta taraftarlarını kahreden Galatasaray tarihi tersten yazıyor… Sarı-Kırmızılılar birçok alanda tarihe geçen başarısızlara imza atarken, her geçen hafta bunlara yenileri ekleniyor.
Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntılardan birisini forvet bölgesinde yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'da takımın en golcü forveti olan Mostafa Mohamed şu ana kadar rakip ağları sadece 6 kez sarsabildi.
Son 30 yıla bakıldığında bu rakam, Galatasaray tarihinin en kötüsü olarak kayıtlara geçti. Sarı-Kırmızılılar'da geçtiğimiz sezon Radamel Falcao ve Mbaye Diagne sezonu 9'ar golle tamamlamıştı.
Yine 2015-2016 sezonunda Burak Yılmaz sadece 9 gol atmasına takımının en skorer forveti olmayı başarmıştı.
Eğer Mostafa Mohamed sezonun kalan bölümünde 3 gol atamazsa Galatasaray, tarihinin en kötü forvet performansını yaşamış olacak.
Son 30 yıl içinde Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz, Didier Drogba, Milan Baros, Mario Jardel ve Tanju Çolak gibi müthiş golcüleri seyretmenin ayrıcalığını yaşayan Galatasaray taraftarı, bu sezon ortaya çıkan tablo nedeniyle çok sıkıntılı.