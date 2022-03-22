A milli takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.
Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan'a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6'sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.
Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.
PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanacak.