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    • Spor
    • 22.03.2022 12:24
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    • 22.03.2022 12:24
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    Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

    A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak. ﻿Kritik maç öncesi karşılaşmanın hakemi belli oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

    A milli takımımız Portekiz'e konuk oluyor. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.

    Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan'a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6'sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan geldi.

    Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

    Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

    PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
    FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te (TSİ) başlayacak. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanacak.

        İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
        Portekiz'de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

        Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

        TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

        MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
        ﻿A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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        Haberler Spor Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
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