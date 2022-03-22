Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan'a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6'sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan geldi.