Arda Güler A Milli Takım kadrosuna neden alınmadı? Teknik Direktör Kuntz'dan flaş açıklamalar

Alman teknik adam, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok'un ilk kez milli takımda yer alması hakkında, "Bu oyuncularımızı Portekiz karşılaşmasında ilk 11'de düşüneceğimizi söylemek şu aşamada güç. Son aylarda yaptığımız maç gözlemleri ve takipleri sonucunda bu oyuncularımızın performanslarını takdir ettiğimizi gösteren bir şey bu. Aynı şekilde hocalarının onları hazırlaması ve milli takım seviyesine getirmesine de bir teşekkür mahiyetinde. İlerleyen dönemde muhakkak fırsatları olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN YANDAŞ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Stefan Kuntz, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroya alınmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında, "Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncuların Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden isimler olduğuna karar verdik. Tercihimizi şimdiki oyuncularımızdan yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız." şeklinde görüş belirtti.

Kuntz, Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Emre Mor'a değinerek, "Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Almanya'da ya da İspanya'da işler neden istediği gibi gitmedi tam sebebini bilmiyorum. Belki insanların, o anda başarabileceğinden çok daha fazla beklentisi vardı. Şu anda performansının yükseldiğini biz de görebiliyoruz. Bir kıpırdanma içerisinde. İlerleyen aylarda onu izliyor olacağız. İlerleyen dönemde değerlendirebiliriz." açıklamasını yaptı.