Arda Güler A Milli Takım kadrosuna neden alınmadı? Teknik Direktör Kuntz'dan flaş açıklamalar

Kuntz, "Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. MR'a girmesi gerekti. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir." yanıtını verdi.

Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Rakibi tanıyoruz ama asıl bizim ne yapacağımız önem taşıyor. En iyi performansımızı nasıl sergileyeceğimiz, en çok fırsatı hangi şekilde yakalayabileceğimiz ve en yüksek öz güvenle nasıl oynayacağımız üzerine düşünüyoruz. Bizim taktiklerimiz bu düşüncelere bağlı olacak." şeklinde konuştu.

"Rakibin yıldızı dünya futbol tarihinin de en golcü oyuncusu olan Ronaldo. Merih (Demiral) onu iyi tanıyor. Adam adama oynaması gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Alman teknik adam, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz." şeklinde yanıtladı.