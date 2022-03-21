Arda Güler A Milli Takım kadrosuna neden alınmadı? Teknik Direktör Kuntz'dan flaş açıklamalar

Türkiye Fufbol Federasyo'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Stefan Kuntz, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynanacak müsabaka hakkında, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kuntz, "Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. MR'a girmesi gerekti. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir." yanıtını verdi.
Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Rakibi tanıyoruz ama asıl bizim ne yapacağımız önem taşıyor. En iyi performansımızı nasıl sergileyeceğimiz, en çok fırsatı hangi şekilde yakalayabileceğimiz ve en yüksek öz güvenle nasıl oynayacağımız üzerine düşünüyoruz. Bizim taktiklerimiz bu düşüncelere bağlı olacak." şeklinde konuştu.
"Rakibin yıldızı dünya futbol tarihinin de en golcü oyuncusu olan Ronaldo. Merih (Demiral) onu iyi tanıyor. Adam adama oynaması gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Alman teknik adam, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz." şeklinde yanıtladı.
ADAY KADRO AÇIKLAMASI
Stefan Kuntz, aday kadroya davet ettikleri oyuncularla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Açıkladığımız oyunculardan Dorukhan (Toköz) ve Yunus'un (Akgün), Barış (Alper Yılmaz) ve Yusuf'tan (Sarı) performans olarak daha önde olduklarını gördük. Bu oyuncuları tercih ettik. Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut (Bozok) ve Deniz Undav konusu vardı. Bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. Enes'in (Ünal) de son haftalarda inanılmaz iyi performansı var. LaLiga gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada. Tabii ki bu performansıyla burada olacaktı. Her zaman vurguladığımız gibi şu anda burada bizimle olmayanlar bir daha asla gelemeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Kapı tamamen açık. Gelecekte onların da şansı var."
Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'yu yakın zamanda Madrid'de ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Uzun uzun sohbet ettik. Geçmişi de konuştuk. Daha önce burada neler olduğunu, milli takımdaki durumu konuştuk. Burada Hakan'dan (Çalhanoğlu) da bahsedebiliriz. Hakan'dan beklentiler vardı. Enes'ten de beklenti var. Beklentinin yüksek olduğu iki oyuncu. Bunları konuşurken, oyuncularımıza sunduğumuz şansların da adil olması gerek. Onlara adil kendilerini gösterme şansı vermemiz gerek. Enes'in Getafe'de kendini bulduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çeşitli kulüplerde oynadı, Getafe'de ise oturdu. Getafe'nin sportif direktörü ve teknik direktörüyle konuştum, onlar da performansından çok memnunlar. Takım için çok kilit bir oyuncu olarak görüyorlar. Yine takımda tutmak istediklerini söylediler." değerlendirmesinde bulundu.
Kuntz, Hakan Çalhanoğlu için, 'İtalya'daki performansını milli takımda gösteremiyor.' eleştirilerine değinerek, "Oyuncuyu bir mevkide değerlendirirken burada faktörler var. Birincisi hocanın kafasında ne var, oyuncuyu nasıl kullanmak istiyor? İkinci konu da oyuncu nerede oynayabiliyor ve yetenekleri ne? Bu iki kriteri düşündüğümüz zaman son iki maçta Hakan'ı oynattığımız tarz hem milli takım hem de kendisi için en iyi tarz diye düşünüyorum. Son iki maçında çok iyi performans sergiledi. Onun performansından gayet memnunuz. 'Hakan yerini buldu.' diyebiliriz." diye konuştu.