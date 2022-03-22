Romanya'dan Galatasaray'a kötü haber! Becali UEFA’ya şikayet etti





GİGİ BECALİ BİZİMLE DALGA GEÇİYOR

FC Botoşani'nin yetkilileri, "Gigi Becali bizimle dalga geçiyor. Şu ana kadar Türklerden en az 500 bin Euro aldığını kaynaklarımızdan duyduk ama yine de borcunu bize ödemek istemiyor" ifadesini kullandı.