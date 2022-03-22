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    • Spor
    • 22.03.2022 12:31
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    • 22.03.2022 12:31
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    Romanya'dan Galatasaray'a kötü haber! Becali UEFA’ya şikayet etti

    Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, ekonomik anlamda da büyük sıkıntılar yaşıyor. Morutan’ın ödemeleri konusunda Rumen kulübüyle arasındaki sorunlar giderek büyüyor. Son olarak FCSB’nin patronu Gigi Becali, “Galatasaray’ı UEFA’ya şikayet ettim." dedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Becali Cimbom’u UEFA’ya şikayet etti

    Galatasaray bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atarken, ekonomik anlamda da büyük sıkıntılar yaşıyor.



    Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın ödemeleri konusunda Rumen kulübüyle arasındaki sorunlar giderek büyüyor.

    FCSB'nin patronu Gigi Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Becali, "Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim. Türk ve Arap kulüpleri bunu her zaman yapıyorlar. Onlara oyuncuyu veriyorsunuz, sonra borçlarını ödemek zorunda olduklarını unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadesini kullandı.



    Becali yaklaşık 1 ay önce de Galatasaray yönetimiyle ilgili çok sert bir açıklama yapmış, ardından da Morutan'la ilgili bir miktar ödeme aldıklarını söylemişti.



        Ancak Morutan konusunda yaşanan sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Morutan'ın ilk kulübü olan FC Botoşani, transferden doğan yetiştirme bedeli hakkının ödenmemesinden dolayı FCSB hakkında Romanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.



        GİGİ BECALİ BİZİMLE DALGA GEÇİYOR
        FC Botoşani'nin yetkilileri, "Gigi Becali bizimle dalga geçiyor. Şu ana kadar Türklerden en az 500 bin Euro aldığını kaynaklarımızdan duyduk ama yine de borcunu bize ödemek istemiyor" ifadesini kullandı.



        Gösterdiği performansla büyük tartışma konusu olan Morutan konusundaki krizin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

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