Romanya'dan Galatasaray'a kötü haber! Becali UEFA’ya şikayet etti

Galatasaray bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atarken, ekonomik anlamda da büyük sıkıntılar yaşıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın ödemeleri konusunda Rumen kulübüyle arasındaki sorunlar giderek büyüyor.
FCSB'nin patronu Gigi Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Becali, "Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim. Türk ve Arap kulüpleri bunu her zaman yapıyorlar. Onlara oyuncuyu veriyorsunuz, sonra borçlarını ödemek zorunda olduklarını unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadesini kullandı.
Becali yaklaşık 1 ay önce de Galatasaray yönetimiyle ilgili çok sert bir açıklama yapmış, ardından da Morutan'la ilgili bir miktar ödeme aldıklarını söylemişti.