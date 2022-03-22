Galatasaray'da sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim





2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor. Eren'in ismi bir süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda bu iki genç yetenekten birisini mutlaka kadroya katmak istiyor.

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