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    • Spor
    • 22.03.2022 13:05
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    • 22.03.2022 13:12
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    Galatasaray'da sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim

    Son dakika Galatasaray haberleri | Ligin bitimine haftalar kala yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yabancı kuralı nedeniyle yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, sol bek için kaliteli ve gelecek vadeden 2 ismin peşine düştü.

    Özel Haber | G.Saray’da sol bek harekatı! Listedeki isimler

    Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent, sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos çalışmaları yürütüyor.



    Transfer planlamasında yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Galatasaray özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda.



    Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor.
    Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı...



        Altay formasını giyen 19 yaşındaki Kazımcan şu ana kadar ligin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 1.86 boyundaki genç yıldız 15 maçta forma giyerken 2 asist yapmayı başardı.



        Altay'ın küme düşmesi halinde pazarlıklarda daha güçlü olacağını düşünen yönetim şu anda beklemeye geçmiş durumda. İzmir kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Kazımcan U19 Milli Takımımız'ın formasını giyiyor.



        Cimbom'un listesindeki ikinci yerli sol bek ise Kasımpaşa formasını giyen Evren Eren Elmalı... Son dönemin flaş takımı olan Kasımpaşa'nın yükselişinde önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki Eren bu sezon 26 maçta oynayıp 3 asist yaptı.



            2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor. Eren'in ismi bir süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda bu iki genç yetenekten birisini mutlaka kadroya katmak istiyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'da sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim
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