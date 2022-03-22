Galatasaray'da sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent, sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos çalışmaları yürütüyor.
Transfer planlamasında yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Galatasaray özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda.
Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor.
Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı...