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    Gaziantep’in Rumen’i Maxim şov yapıyor: Cimbom’un Rumenler’i ise sadece izliyor

    Gaziantep'in 2020 yılında bedelsiz olarak transfer ettiği Maxim 1 gol 1 asistle Cimbom'u yıkarken bu sezon 12 gol 6 asistle müthiş bir performansa imzasını attı. Galatasaray'da ise toplam bonservis bedelleri 10.6 milyon Euro olan Morutan ve Cicaldau performansıylarıyla her hafta çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

    Ağır roman

    Galatasaray'ın sezon başında aldığı iki Rumen şimdiye kadar ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettikleri Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçında sahanın en kötü isimlerindendi...

    10 TOP KAYBETTİ
    Rumen oyuncunun bu sezon 3 gol ve 5 asisti var. Cimbom'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olan Alexandru Cicaldau ise Gaziantep'te yedek bekledi. İkilinin performansı devamlı eleştiriliyor. Morutan'ın bonservisi için de 4.1 milyon Euro gözden çıkartıldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi. Morutan, Gaziantep'te şut isabeti, orta isabeti, ve top çalma istatistiklerinde sıfır çekti. 10 kez de top kaybı yaparak taraftarlara sinir krizleri geçirtti. Gaziantep FK'da forma giyen Rumen yıldız Alexandru Maxim ise bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 1 gol atan, 1 asist yapan yıldız futbolcu, Aslan'ı yıkan isim oldu.

    18 GOLE KATKI YAPTI
    31 yaşındaki 10 numara 12 gol ve 6 asistle bu sezon takımının en önemli yıldızlarından biri durumunda. Maxim ayrıca ligde 18 penaltının tamamını gole çevirerek müthiş bir istatistiğin altına da imzasını attı. Üstelik Gaziantep FK, Maxim'i 2020 yılında bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

    ARADA BÜYÜK BİR FARK VAR!
    Gaziantep'in 2020'de bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, Gaziantep'te harikalar yaratırken, Galatasaray'daki vatandaşları Cicaldau ve Morutan taraftarlara adeta saç baş yolduruyor. Üstelik iki futbolcunun Galatasaray'a 10,6 milyon Euro'ya mal olması Sarı- Kırmızılılar'ı çok daha büyük bir sıkıntının içine sokuyor.

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