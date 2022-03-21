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    • Spor
    • 21.03.2022 11:15
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    • 21.03.2022 11:15
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    Galatasaray’da Morutan ve Cicaldau ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı

    Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı iki Romen oyuncu Morutan ve Cicaldau şimdiye kadar ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Morutan ve Cicaldau sınıfta kaldı! Takvim Özel

    Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettikleri Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçında sahanın en kötü isimlerindendi. Romen oyuncunun bu sezon 3 gol ve 5 asisti var.

    ASLAN İKİ OYUNCU İÇİN 10.6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ
    Cimbom'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olan Cicaldau ise Gaziantep'te yedek bekledi. İkilinin performansı devamlı eleştiriliyor. Morutan'ın bonservisi için de 4.1 milyon Euro gözden çıkartıldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi.

    Morutan, Gaziantep'te şut isabeti, orta isabeti, ve top çalma istatistiklerinde sıfır çekti. 10 kez de top kaybı yaparak taraftarlara sinir krizleri geçirtti.

        Galatasaray'ın 3-1 yenildiği Gaziantep FK'da forma giyen Romen yıldız Maxim ise bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. 31 yaşındaki 10 numara 12 gol ve 6 asistle takımının en önemli yıldızlarından. Süper Lig'de 18 penaltının tamamını gole çevirdi.

        Gaziantep FK Maxim'i 2020 yılında bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Süper Lig'e adım attığında 2.3 milyon Euro olan değeri şimdi 3 milyon Euro'ya çıktı.

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