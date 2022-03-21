Galatasaray’da Morutan ve Cicaldau ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı

ASLAN İKİ OYUNCU İÇİN 10.6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Cimbom'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olan Cicaldau ise Gaziantep'te yedek bekledi. İkilinin performansı devamlı eleştiriliyor. Morutan'ın bonservisi için de 4.1 milyon Euro gözden çıkartıldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi.