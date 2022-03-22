Galatasaray'da 1.3 milyon Euro'luk fiyasko

Galatasaray'ın ara transferde Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar beklentilerin çok uzağında kaldı. Torrent'in 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın Sarı- Kırmızılılar'a maliyeti 750 bin Euro oldu. Galatasaray'ın sezon başında aldığı bir diğer 6 numara Gustavo Assunçao da benzer bir performansa imza atmıştı. Famalicao'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 2 maç oynadıktan sonra geri gönderildi. Assunçao'nun da Galatasaray'a faturası 550 bin Euro olmuştu. Sarı-Kırmızılılar böylece 1.3 milyon Euro ödediği iki yıldız konusunda büyük bir hüsrana uğradı. Öte yandan Pulgar'ın durumu İtalya'da da şaşkınlıkla takip ediliyor. Şilili yıldızın bu kadar az forma giymesinin Fiorentina cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Pulgar'ı sezonun ilk yarısında fazla süre alamadığı için ve futbolunun daha fazla geri gitmemesi amacıyla Galatasaray'a kiralayan İtalyan kulübünün yetkililerinin Pulgar'ın durumu hakkında Galatasaray'la sık sık görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.