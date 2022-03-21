Galatasaray'da yeni kriz Erick Pulgar! Fiorentina tepkili

Galatasaray'ın ara transferde büyük umutlarla Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik direktör Domenec Torrent'in sadece 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın durumu İtalya'da da şaşkınlıkla takip ediliyor.