Galatasaray'da yeni kriz Erick Pulgar! Fiorentina tepkili

Galatasaray'ın ara transferde büyük umutlarla Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik direktör Domenec Torrent'in sadece 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın durumu İtalya'da da şaşkınlıkla takip ediliyor.
Pulgar'ın bu kadar az forma giymesinin Fiorentina cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Şilili yıldızı sezonun ilk yarısında fazla süre alamadığı için ve futbolunun daha fazla geri gitmemesi amacıyla Galatasaray'a kiralayan İtalyan kulübü büyük hayal kırıklığına uğramış durumda.
İki kulüp yetkililerinin Pulgar'ın durumu hakkında konuştuğu ve Fiorentina'nın yıldız futbolcunun forma giymemesi konusundaki şikayetlerini ilettiği öğrenildi.