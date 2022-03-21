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    • 21.03.2022 12:36
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    • 21.03.2022 12:36
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    Galatasaray'da yeni kriz Erick Pulgar! Fiorentina tepkili

    Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray’ın ara transferde büyük umutlarla Fiorentina’dan kiraladığı Erick Pulgar şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Torrent’in sadece 4 maçta oynattığı Pulgar’ın bu kadar az forma giymesinin Fiorentina cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtiliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da yeni kriz Pulgar

    Galatasaray'ın ara transferde büyük umutlarla Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Teknik direktör Domenec Torrent'in sadece 4 maçta oynattığı ve 138 dakika görev verdiği Şilili yıldızın durumu İtalya'da da şaşkınlıkla takip ediliyor.

    Pulgar'ın bu kadar az forma giymesinin Fiorentina cephesinde büyük bir tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Şilili yıldızı sezonun ilk yarısında fazla süre alamadığı için ve futbolunun daha fazla geri gitmemesi amacıyla Galatasaray'a kiralayan İtalyan kulübü büyük hayal kırıklığına uğramış durumda.


    İki kulüp yetkililerinin Pulgar'ın durumu hakkında konuştuğu ve Fiorentina'nın yıldız futbolcunun forma giymemesi konusundaki şikayetlerini ilettiği öğrenildi.

        Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Domenec Torrent'le sürekli iletişim halinde olduğu ve Pulgar'ın son durumu hakkında sık sık bilgi aldığı belirtiliyor. Şilili yıldızla ilgili sıkıntıların sürmesi halinde Fiorentina'nın daha sert tepki gösterebileceği iddia ediliyor.


        Torrent'in son 4 resmi maçta 1 dakika bile oynatmadığı Erick Pulgar satın alma opsiyonu olmadığı için sezon sonunda kesin olarak Fiorentina'ya geri dönecek.


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