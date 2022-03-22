Beşiktaş’ta hoca zirvesinden sürpriz bir isim çıktı: İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar göreve gelebilir

Öte yandan Beşiktaş'ın gündemindeki yabancı hocaların ikisi de şu an boşta bulunuyor. Yabancı hoca adaylarından Valarian Ismael, son olarak İngiltere Ligi ekibi West Bromwich'i çalıştırdı. Jardim ise Al- Hilal'de görev yaptı.