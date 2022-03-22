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    Beşiktaş’ta hoca zirvesinden sürpriz bir isim çıktı: İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar göreve gelebilir

    Teknik Direktör Önder Karaveli ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta düşünülen ilk isim İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez, sezon sonuna kadar düşünülüyor... Gelecek sezon için Şenol Güneş, Jardim ve Valerian Ismael isimleri gündemde.

    İbrahim Üzülmez formülü

    Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılmak üzere... Karaveli sonrası göreve gelecek teknik direktör de netleşmeye başladı...

    Siyah-Beyazlılar'da sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in göreve getirilmesi gündeme geldi. Üzülmez'in Beşiktaş'ta 8 maç için teknik direktörlük koltuğuna oturması halinde gelecek sezon da takımda yardımcı hoca olarak kalması bekleniyor.

    Beşiktaş'ta gelecek sezon ismi geçen teknik direktör arasında ise Şenol Güneş, Fransız teknik adam Valerian Ismael ve Portekizli Leonardo Jardim yer alıyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş’ta hoca zirvesinden sürpriz bir isim çıktı: İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar göreve gelebilir
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