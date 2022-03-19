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    • Spor
    • 19.03.2022 17:42
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    • 19.03.2022 18:14
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    Sadık Çiftpınar'a büyük tepki! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı kaldı

    Son dakika spor haberleri... Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar'a büyük tepki var... Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada taraftarlara hareket çekerek daha sonra oyundan çıkmak isteyen Sadık Çiftpınar büyük tepki aldı. Yeni Malatyaspor yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada Çiftpınar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Sadık Çiftpınar’dan tepki çeken hareket!

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

    Mücadelede Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar tepki çeken bir harekete imza attı.

    GOLLER SONRASI SADIK ÇİFTPINAR'DAN TRİBÜNE SKANDAL HAREKET
    Maçın 71'inci ve 74'üncü dakikalarında yediği gollerden sonra Yeni Malatyaspor taraftarı, oyunculara tepki gösterdi.

    Bu tepkilerin ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın tribüne doğru hareket çekti.


    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

    Bir süre duraklayan maç Sadık'ın oyundan alınması sonrası kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada görüntülere büyük tepki geldi.

        SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI
        Yeni Malatyaspor, yaşanan olayın ardından açıklama yaparak Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Açıklamada, "Yeni Malatyaspor: "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Spor Sadık Çiftpınar'a büyük tepki! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı kaldı
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