Sadık Çiftpınar'a büyük tepki! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Mücadelede Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar tepki çeken bir harekete imza attı.
GOLLER SONRASI SADIK ÇİFTPINAR'DAN TRİBÜNE SKANDAL HAREKET
Maçın 71'inci ve 74'üncü dakikalarında yediği gollerden sonra Yeni Malatyaspor taraftarı, oyunculara tepki gösterdi.
Bu tepkilerin ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın tribüne doğru hareket çekti.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Bir süre duraklayan maç Sadık'ın oyundan alınması sonrası kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada görüntülere büyük tepki geldi.