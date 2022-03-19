17 maçlık galibiyet hasretine Adana Demirspor maçında son vermesinin ardından Altay'a kaybeden ve 20 puanla son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Malatya'daki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.









ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Buğra, Mustafa, Sadık, Mehdi, Azubuike, Tetteh, Donsah, Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Spajic, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut







Evinde 3 puanı kapmayı hedefleyen Malatya, kümede kalma umutlarını önümüzdeki haftalara taşımak istiyor. Göztepe ve Rizespor galibiyetleriyle çıkışa geçen Kasımpaşa ise 35 puanla 15 basamakta yer alıyor.

İstanbul ekibi, deplasmanda kazanıp 3'te 3 yapmayı ve ateş hattıyla arasındaki farkı açmayı amaçlıyor. Ev sahibinde Hafez cezalı, Mallan sakat. Konuk takımda Tarkan ve Eren cezalı, Sakıb, Bruma ve Eren'in sakatlığı bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 13:00'da başlayan Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.