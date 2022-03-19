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    • Spor
    • 19.03.2022 13:31
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    • 19.03.2022 13:31
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    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Evinde 3 puanı kapmayı hedefleyen Malatya, kümede kalma umutlarını önümüzdeki haftalara taşımak istiyor. İstanbul ekibi, deplasmanda kazanıp 3'te 3 yapmayı ve ateş hattıyla arasındaki farkı açmayı amaçlıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa | CANLI

    17 maçlık galibiyet hasretine Adana Demirspor maçında son vermesinin ardından Altay'a kaybeden ve 20 puanla son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Malatya'daki karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.





    ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Buğra, Mustafa, Sadık, Mehdi, Azubuike, Tetteh, Donsah, Dicko

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Spajic, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut




    Evinde 3 puanı kapmayı hedefleyen Malatya, kümede kalma umutlarını önümüzdeki haftalara taşımak istiyor. Göztepe ve Rizespor galibiyetleriyle çıkışa geçen Kasımpaşa ise 35 puanla 15 basamakta yer alıyor.

    İstanbul ekibi, deplasmanda kazanıp 3'te 3 yapmayı ve ateş hattıyla arasındaki farkı açmayı amaçlıyor. Ev sahibinde Hafez cezalı, Mallan sakat. Konuk takımda Tarkan ve Eren cezalı, Sakıb, Bruma ve Eren'in sakatlığı bulunuyor.

    YENİ MALATYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Saat 13:00'da başlayan Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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