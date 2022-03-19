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    • Spor
    • 19.03.2022 17:38
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    • 19.03.2022 17:43
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    Beşiktaş - Hatayspor | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Hatayspor maçı ile heyecan devam ediyor. Lig'de 8. sırada bulunan Beşiktaş, hemen üzerinde bulunan Hatay'ı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Hatayspor | CANLI ANLATIM

    Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


    Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
        Beşiktaş: Emre, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Emirhan, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

        Hatayspor: Munir, Kamil, Sam, Burak, Onur, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf

        BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN KONUMDA
        Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

        BEŞİKTAŞ KALEDE CEZALI
        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü.

            Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

            8 OYUNCU KART SINIRINDA
            Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

            Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

            KARTAL 3 MAÇTA 1 KERE KAZANDI
            Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
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