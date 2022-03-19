Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle! Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak ve kesintisiz, şifresiz olarak bu mücadeleyi izlemek isteyenler link araştırmalarına başladı. Haberimizden Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.
⚽BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Mehdi, Saba, El Kaabi, Diouf
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MAÇIN DETAYLARI
Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.