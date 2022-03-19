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    • Spor
    • 19.03.2022 18:28
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    • 19.03.2022 18:30
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    Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle! 📺Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Futbol severler akşam saatinde Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle seçeneğini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Süper Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Vodafone Park'ta bu akşam karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş Hatayspor maçı için detayları merak edenler ve internet üzerinden takip etmek isteyenler her bilgiye ulaşmak istiyor. Kesintisiz ve şifresiz olarak karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneğine haberimizin içeriğinden ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    ⚽Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle!

    Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle! Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak ve kesintisiz, şifresiz olarak bu mücadeleyi izlemek isteyenler link araştırmalarına başladı. Haberimizden Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

    ⚽BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

    HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Mehdi, Saba, El Kaabi, Diouf

    BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN DETAYLARI

    Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

        ERSİN DESTANOĞLU CEZALI

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

        Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET

        Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
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        Haberler Spor ⚽Beşiktaş Hatayspor canlı maç izle! 📺Beşiktaş Hatayspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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