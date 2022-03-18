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    • Spor
    • 18.03.2022 14:44
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    • 18.03.2022 14:48
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    Süper Lig yayın ihale kimin olacak? Saran Group'tan flaş açıklama

    Son dakika haberi! Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.

    takvim.com.tr
    Saran Group’tan flaş açıklama

    Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.

    HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?
    PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

    PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
    PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
    PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

        PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
        PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
        PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı


        PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
        PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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        Haberler Spor Süper Lig yayın ihale kimin olacak? Saran Group'tan flaş açıklama
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