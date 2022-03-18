Süper Lig yayın ihale kimin olacak? Saran Group'tan flaş açıklama

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, TRT'nin çekildiği pakete de talip olunduğu vurgulanırken, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.
HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?
PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları