Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak? UCL kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri nasıl oldu?

Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Peki, UCL kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile eşleşmeler nasıl? Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak?