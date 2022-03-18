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    • Spor
    • 19.03.2022 13:54
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    • 19.03.2022 13:54
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    Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak? UCL kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri nasıl oldu?

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanarak çeyrek finale çıkan takımlar belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katıldı.

    takvim.com.tr
    Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak?

    Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Peki, UCL kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile eşleşmeler nasıl? Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak?

    İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Chelsea-Real Madrid
    Manchester City-Atletico Madrid
    Villarreal-Bayern Münih
    Benfica-Liverpool

    İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Manchester City / Atletico Madrid-Chelsea / Real Madrid
    Benfica / Liverpool-Villarreal / Bayern Münih
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Çeyrek final ve yarı final maçları hangi tarihte oynanacak? UCL kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi eşleşmeleri nasıl oldu?
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