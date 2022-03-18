UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Barcelona kiminle eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri:
Barcelona, Lyon, Leipzig, E. Frankfurt, West Ham, Atalanta, Braga, Rangers
İŞTE DEV EŞLEŞMELER:
Leipzig - Atalanta
E. Frankfurt - Barcelona
West Ham - Lyon
Braga - Rangers
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers
West Ham / Lyon - Frankfurt / Barcelona
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.