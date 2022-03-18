UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Barcelona kiminle eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.



İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri:

Barcelona, Lyon, Leipzig, E. Frankfurt, West Ham, Atalanta, Braga, Rangers

İŞTE DEV EŞLEŞMELER:

Leipzig - Atalanta

E. Frankfurt - Barcelona

West Ham - Lyon

Braga - Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers

West Ham / Lyon - Frankfurt / Barcelona



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.