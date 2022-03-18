Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.03.2022 15:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 15:52
    ABONE OL

    UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Barcelona kiminle eşleşti?

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt ile eşleşti.

    Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu! Barça’nın rakibi...

    UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın elendiği Avrupa Ligi'nde 1 İspanyol, 2 Alman, 1 Fransız, 1 İngiliz, 1 İtalyan, 1 Portekiz ve 1 İskoç takımı mücadele edecek.

    İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri:
    Barcelona, Lyon, Leipzig, E. Frankfurt, West Ham, Atalanta, Braga, Rangers

    İŞTE DEV EŞLEŞMELER:
    Leipzig - Atalanta
    E. Frankfurt - Barcelona
    West Ham - Lyon
    Braga - Rangers

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
    Leipzig / Atalanta - Braga / Rangers
    West Ham / Lyon - Frankfurt / Barcelona

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası
    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Barcelona kiminle eşleşti?
        SON DAKİKA