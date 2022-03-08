Süper Lig yayın ihalesinde B planı! Gözler 14 Mart'ta | Yayın ihalesini kim alacak?

GÖZLER 14 MART'TA

Ancak yayıncı kuruluş belirtilen sürede imzayı atmadı ve sıra diğer yayıncılara geçti. 5 pakete en iyi ikinci teklifi veren Saran'a ve 2 pakete en iyi teklifi yapan TRT'ye 14 Mart saat 17.00'ye kadar yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için süre verildi. Yayıncı kuruluş, Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F, Paket 2 ve Paket 3'e toplamda 1 milyar 295 milyon TL+KDV teklif vermiş, TFF'den yapılan açıklamada da bu teklife onay çıktığı duyurulmuştu. Şimdi gözler, 14 Mart'a çevrildi.