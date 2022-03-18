Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı sonrası takımını övdü

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona'ya elendikleri maç sonrası konuştu. Torrent, şunları kaydetti: Öncelikle oyuncularımızdan, taraftarımızdan gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık.

İLK YARIDA ETKİLİ OYNADIK

İlk yarıda dengeli bir oyun oynadık hatta zaman zaman üstün oynadık ve golü bulduk. İlk golü Pedri'nin bireysel yeteneği ile yedik. İkinci golde ise 10 kişiydik. Oyuncumuz dışarıda kaldı...

DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ

Takımımla ve oynanan futbolla gurur duyuyorum. Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız.

GALATASARAY'I GÖSTERDİLER

"Yapılan değişikliklere gelecek olursak Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler."