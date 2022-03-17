



HENÜZ MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon özellikle Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet görmedi. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Cimbom bu başarılı sonuçlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.