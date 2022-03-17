UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato.
Galatasaray - Barcelona maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, F. De Jong, Traore, Aubameyang, Torres
OLASI BERABERLİKTE MÜCADELE UZAYACAK
Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.