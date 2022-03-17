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    • Spor
    • 17.03.2022 18:32
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    • 17.03.2022 18:42
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    Galatasaray - Barcelona CANLI ANLATIM İZLE | GS - Barça canlı skor takibi

    Galatasaray - Barcelona maçı için nefesler tutuldu... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Hakem Daniele Orsato yönetimindeki mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Galatasaray - Barcelona maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray - Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili tüm detaylar...

    Galatasaray - Barcelona | CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato.

    Galatasaray - Barcelona maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GALATASARAY - BARCELONA MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ


    MUHTEMEL 11'LER
    Galatasaray:     Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, F. De Jong, Traore, Aubameyang, Torres



    OLASI BERABERLİKTE MÜCADELE UZAYACAK
    Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.



        HENÜZ MAĞLUBİYET GÖRMEDİ
        Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon özellikle Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet görmedi. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Cimbom bu başarılı sonuçlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.



        KEREM AKTÜRKOĞLU EN BÜYÜK KOZ
        Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İnaki Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynamıştı. Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem de ilk maçın yıldızları arasındaydı. İki genç isim, bugün de Galatasaray ve Dome Torrent'in en büyük kozları olacak.



        20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
        Dünya futbolunun en başarılı takımlarından birisi olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Türkiye'de bugüne kadar 7 maç oynayan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine G.Saray ile karşılaşan Barcelona, 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.



            Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

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            Galatasaray - Barcelona | CANLI ANLATIM İZLE
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