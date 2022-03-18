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    • Spor
    • 18.03.2022 11:57
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    • 18.03.2022 11:57
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    Özel Haber I Alexandru Cicaldau hayal kırıklığı yaşattı! Pena kadar bile topla buluşamadı

    Son dakika Galatasaray haberleri.... Barcelona karşısında müthiş bir mücadele sergilemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Galatasaray’da hem gurur hem de üzüntü var… Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Domenec Torrent’in forma verdiği futbolcuların çok büyük kısmı görevlerini eksiksiz yere getirirken, sadece Alexandru Cicaldau taraftarların yoğun tepkisini topladı. İşte Cicaldau'nun başarısız istatisliği...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Herkes oynadı o yattı!

    Sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Sofiane Feghouli'nin yerine 11'de forma giyen Alexandru Cicaldau tartışmasız gecenin en büyük hayal kırıklığı oldu.



    Torrent'in 74 dakika sabredebildiği Rumen yıldız bu süre içinde sadece 33 kez topla buluşabilirken, kaleci Inaki Pena bile 51 kez topa temas etti.
    Cicaldau 74 dakikada sadece 14 isabetli pas verebilirken, 1 şut çekebildi. 3 ikili mücadele kazanabilen genç futbolcu buna karşın tam 12 top kaybı yaparak tepki topladı.



    Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Craiova'dan transfer edilen Cicaldau'nun maaşıyla birlikte Galatasaray'a 5 yıllık maliyeti tam 11 milyon Euro.



        Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta takımına sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebilen Rumen futbolcunun performansı yönetimi de oldukça sıkıntıya sokuyor.

        Cicaldau'nun bu çizgisinin sürmesi durumunda zararına satılması kaçınılmaz son gibi duruyor. Taraftarlar da sosyal medyada büyük tepki gösterdiği yıldız futbolcuya "Hayalet" lakabını taktı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Alexandru Cicaldau hayal kırıklığı yaşattı! Pena kadar bile topla buluşamadı
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