Özel Haber I Alexandru Cicaldau hayal kırıklığı yaşattı! Pena kadar bile topla buluşamadı

Sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Sofiane Feghouli'nin yerine 11'de forma giyen Alexandru Cicaldau tartışmasız gecenin en büyük hayal kırıklığı oldu.
Torrent'in 74 dakika sabredebildiği Rumen yıldız bu süre içinde sadece 33 kez topla buluşabilirken, kaleci Inaki Pena bile 51 kez topa temas etti.
Cicaldau 74 dakikada sadece 14 isabetli pas verebilirken, 1 şut çekebildi. 3 ikili mücadele kazanabilen genç futbolcu buna karşın tam 12 top kaybı yaparak tepki topladı.
Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Craiova'dan transfer edilen Cicaldau'nun maaşıyla birlikte Galatasaray'a 5 yıllık maliyeti tam 11 milyon Euro.