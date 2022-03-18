Özel Haber I Alexandru Cicaldau hayal kırıklığı yaşattı! Pena kadar bile topla buluşamadı





Torrent'in 74 dakika sabredebildiği Rumen yıldız bu süre içinde sadece 33 kez topla buluşabilirken, kaleci Inaki Pena bile 51 kez topa temas etti.

Cicaldau 74 dakikada sadece 14 isabetli pas verebilirken, 1 şut çekebildi. 3 ikili mücadele kazanabilen genç futbolcu buna karşın tam 12 top kaybı yaparak tepki topladı.