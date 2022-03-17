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    • 18.03.2022 00:18
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    Gerard Pique'ye büyük tepki! Galatasaray tribünleri çıldırdı

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Barcelonayı konuk etti. Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu maçta Gerard Pique tribünleri gerdi. Karşılaşmanın 81. dakikasında oyundan saha kenarına alınan Gerard Pique'nin ağır hareketleri Galatasaray taraftarını çıldırttı.

    Gerard Pique’ye büyük tepki!

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelonayı konuk ettiği karşılaşmada İspanyol futbolcu Gerard Pique tepkilerin hedefi oldu.

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti.

    PİQUE KENARA ALINDI ORTAMI GERDİ
    İspanyol ekibi 2-1'lik üstünlüğünü korurken karşılaşmanın 81. dakikasında teknik direktör Xavi, Clement Lenglet'yi oyuna dahil ederken Gerard Pique'yi saha kenarına çekti.

    Ağır adımlarla oyunu soğutarak kenara yürüyen Pique'yi hakem uyardı.


    Görüntü Exxen'den alınmıştır.

    Deneyimli savunmacının ağır hareketi tepki toplarken Pique yedek kulübesinin karşı tarafından sahayı terk etti.
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        Haberler Spor Gerard Pique'ye büyük tepki! Galatasaray tribünleri çıldırdı
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