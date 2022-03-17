Gerard Pique'ye büyük tepki! Galatasaray tribünleri çıldırdı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelonayı konuk ettiği karşılaşmada İspanyol futbolcu Gerard Pique tepkilerin hedefi oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti.
PİQUE KENARA ALINDI ORTAMI GERDİ
İspanyol ekibi 2-1'lik üstünlüğünü korurken karşılaşmanın 81. dakikasında teknik direktör Xavi, Clement Lenglet'yi oyuna dahil ederken Gerard Pique'yi saha kenarına çekti.
Ağır adımlarla oyunu soğutarak kenara yürüyen Pique'yi hakem uyardı.
Görüntü Exxen'den alınmıştır.
Deneyimli savunmacının ağır hareketi tepki toplarken Pique yedek kulübesinin karşı tarafından sahayı terk etti.