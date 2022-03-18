Galatasaray, Barcelona'ya yenildi! Avrupa Ligi'nde veda etti

G.Saray Barcelona'ya 2-1 yenildi. 6'da Gomis ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Araya giren Eric Garcia mutlak golü engelledi. 10'da De Jong'un vuruşu direği yaladı. 28'de Cicaldau'nun kornerinde Marcao topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

BARCELONA DİREĞE TAKILDI!

37'de Marcao ve Berkan'ı geçen Pedri topu filelerle buluşturdu: 1-1. 45+3'te Aubameyang'ın kafa vuruşu direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.

DE JONG'DAN KAFAYLA ASİST

50'de Pedri'nin şutunu Pena kurtardı. Dönen topu De Jong kafayla Aubameyang'a bıraktı. Yıldız golcü topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 59'da Van Aaanholt'un şutu az farkla dışarı çıktı.

MORUTAN AĞIR KALINCA!

81'de Kerem ceza sahasına girdi. Topu Morutan'a çıkardı ama Romen oyuncu pozisyondan yararlanamadı. 90+3'te Depay'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı. Aslan turu bıraktı.

CİMBOM İLKLERİ YAŞADI!

G.Saray, bu sezon Avrupa Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez gol yedi. Aslan, Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana ilk kez bir maçta geriye düştü.

ALBA'YA BÜYÜK TEPKİ!

Barcelona forması giyen Jordi Alba, 83. dakikada yaptığı hareketle büyük tepki gördü... İspanyol ekibinin sol kanat oyuncusu sahaya atılan yabancı maddelerden sonra topu kızgın bir şekilde Sarı-Kırmızılı taraftarlara fırlattı. Ortalık bir anda karışırken tecrübeli oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı. Alba'nın hareketi sonrasında oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Maçtan sonra da Sarı- Kırmızılı taraftarlar Alba'ya tepkilerini gösterdi...

AVRUPALI MARCAO!

G.Saray formasıyla 2. golünü yine bir Avrupa kupası maçında atan Marcao (Barcelona ve Rangers), Sarı-Kırmızılı ekibin bu sezon Avrupa Ligi'nde duran toptan bulduğu ilk golü kaydetti. Golden sonra korner direğini tekmeleyen Sambacı sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız, "Çok istedik ama olmadı. Çok üzgünüz" dedi.

2023-24'TE AVRUPA LİGİ'NDE YOKUZ!

G.Saray'ın elenmesiyle birlikte 2023- 24 sezonunda ülkemizi Avrupa Ligi'nde hiçbir kulübümüz temsil edemeyecek. Konferans Ligi'ne 3 takım, Şampiyonlar Ligi'nde ise tek takımımız playoff oynayarak katılacak.

SON DAKİKADA FEGHOULI ŞOKU

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Barcelona maçı öncesi kas ağrıları sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Feghouli'nin yerine Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Cicaldau'ya Barça karşısında 11'de şans verdi.

XAVİ HERNANDEZ'DEN G.SARAY ÖVGÜSÜ

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, dün akşamki maç sonrası Galatasaray'ı övdü. Xavi, "İlk maça göre ikinci maçta çok daha iyi oynadık. Daha sabırlı ve kişilikli oynadığımızı söyleyebilirim. İleriki turlarda Galatasaray gibi bir kulüple oynamayacağımız için şanslıyız. Güçlü bir rakibe karşı turu geçtik" dedi.