Fener’in altın çağı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenledi. Törende Başkan Ali Koç da yer aldı. İmza töreninde konuşan genç futbolcuların tamamı sözlerinin sonunda "İyi ki Fenerbahçe" dedi. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, "İmza töreninde genelde masada olmazdım. Bugün rica ettim ben masadayım. Kalbi de Fenerbahçeli olan 6 pırıl pırıl sporcumuz da masada. Onlarla bir arada olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi. Başkan Koç, ""2 yolu var. Gençleri yetiştireceğiz. Ferdi Isak gibi gençleri de bulup getireceğiz. Bugün Fenerbahçe için tarihi günlerden bir tanesi" ifadesini kullandı.

Koç, futbolcular hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Ferdi İsviçre çakısı gibi. Nereye koysan oynuyor. Babasına da teşekkür ediyorum... Vitor hoca, Muhammed'i satmayacaksanız, oynatacağım' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Arda'yı yetiştiren G.Birliği kulübüne teşekkür ederim. Arda'yı birçok takım istedi. Sonra ben aradım. Daha çok yolun başında. Ertuğrul 11 yaşından beri burada. Gerçek bir Fenerbahçeli. Bizi en çok zorlayan Melih Bostan oldu. Attığı golleri, muazzam tekniğini görmediniz. Isak buranın en genci. Onu Ferdi ve Arda'ya emanet ettim. Isak'ın babası fanatik derecede Fenerbahçeli. Çocuğunu da öyle yetiştirmiş."