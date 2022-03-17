Transferde yine ortalık karışacak1 Beşiktaş ve Galatasaray bu sefer Talisca için karşı karşıya

Beşiktaş'ın eski yıldızı için transferde büyük savaş kapıda... Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere... Yıldız oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor. Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda. Galatasaray, hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor. Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal, Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor. Kulüp kariyerinde 283 maça çıkan Sambacı yıldız, 116 gol atarken 37 de asiste imza attı. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Talisca, 55 karşılaşmada 27 gol ve 9 asist üretmişti.





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