Fenerbahçe'nin gözü İngiltere'de! Watford kümede kalırsa kasa dolacak

Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe'nin tek hamlesi Ozan Tufan olmuştu. Sarı-Lacivertliler sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı yıldız futbolcuyu yeniden kadroya katmıştı.
Ozan Tufan şu ana kadar sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Fenerbahçe'de tüm gözler Watford'a çevrilmiş durumda. Çünkü Sarı-Lacivertliler ile İngiliz kulübü arasında sezon başında yapılan anlaşma hala geçerliliğini koruyor.
Anlaşmaya göre eğer Watford bu sezon Premier Lig'de kalırsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan Tufan tapusuyla beraber İngiliz kulübünün olacak. Zorunlu opsiyonun 5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.