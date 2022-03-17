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    • Spor
    • 17.03.2022 12:03
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    • 17.03.2022 12:03
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    Fenerbahçe'nin gözü İngiltere'de! Watford kümede kalırsa kasa dolacak

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gözler İngiltere'ye çevrildi. Sezon başında Watford'a kiralanan ama devre arası geri gelen Ozan Tufan'ın sözleşmesinde "zorunlu satın alma opsiyonu" bulunduğu ve Watford'un kümede kalması durumunda bu maddenin aktif olacağı öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in gözü İngiltere’de! Kasa dolacak

    Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe'nin tek hamlesi Ozan Tufan olmuştu. Sarı-Lacivertliler sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı yıldız futbolcuyu yeniden kadroya katmıştı.



    Ozan Tufan şu ana kadar sergilediği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Fenerbahçe'de tüm gözler Watford'a çevrilmiş durumda. Çünkü Sarı-Lacivertliler ile İngiliz kulübü arasında sezon başında yapılan anlaşma hala geçerliliğini koruyor.



    Anlaşmaya göre eğer Watford bu sezon Premier Lig'de kalırsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan Tufan tapusuyla beraber İngiliz kulübünün olacak. Zorunlu opsiyonun 5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.



        Bu nedenle Fenerbahçe'de herkes gözünü Watford'un alacağı skorlara çevirmiş durumda. Ancak şu anda tablo pek iç açıcı değil. Watford şu anda 22 puanla 18 sırada, yani düşme hattında yer alıyor. Yine 22 puanı olan ve 17. sırada bulunan Everton'un ise iki maçı eksik. 16. sıradaki Leeds United'la ise arada 4 puanlık fark bulunuyor.



        Watford'un ligin kalan bölümünde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Leicester'la oynayacağı da düşünüldüğünde kümede kalma ihtimali bir hayli düşük gözüküyor.

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