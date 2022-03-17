Fenerbahçe'nin gözü İngiltere'de! Watford kümede kalırsa kasa dolacak





Bu nedenle Fenerbahçe'de herkes gözünü Watford'un alacağı skorlara çevirmiş durumda. Ancak şu anda tablo pek iç açıcı değil. Watford şu anda 22 puanla 18 sırada, yani düşme hattında yer alıyor. Yine 22 puanı olan ve 17. sırada bulunan Everton'un ise iki maçı eksik. 16. sıradaki Leeds United'la ise arada 4 puanlık fark bulunuyor.