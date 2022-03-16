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    • Spor
    • 16.03.2022 15:19
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    • 16.03.2022 15:25
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    Özel Haber I Kartal 'Rüya Takım'ı istiyor! Talisca savaşı

    Son dakika Galatasaray haberleri... Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca için transferde büyük bir savaş gibi gözüküyor. Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal Talisca ile birlikte ‘Rüya Takım’ı oluşturmayı planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Talisca savaşı

    Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.

    Galatasaray cephesi hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor.

    Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor.
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Spor Özel Haber I Kartal 'Rüya Takım'ı istiyor! Talisca savaşı
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