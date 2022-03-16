Özel Haber I Kartal 'Rüya Takım'ı istiyor! Talisca savaşı

Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.
Galatasaray cephesi hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor.
Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor.