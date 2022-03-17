ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLE! 🏆 Exxen spor canlı maç izle! Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi?

10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.