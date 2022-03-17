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    • Spor
    • 17.03.2022 20:47
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    • 17.03.2022 21:24
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    ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLE! 🏆 Exxen spor canlı maç izle! Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Galatasaray - Barcelona maçı taraftarlar tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor. Barcelona'yı Nef Stadyumu'nda konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip dünya devini devirmek istiyor. Torrent'in yöneteceği maçı alarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Galatasaray bu akşam tüm kozlarını kullanacak. Futbolseverler internet arama motorlarında maçı canlı izleme yollarını sorguluyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray izle Exxen spor canlı maç izle...

    ⚡ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona Galatasaray maçı ile sürüyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşe Exxen spor canlı maç izleme yolları, ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLEME EKRANI...

    GALATASARAY- BARCELONA MAÇININ 11'LERİ

    👉GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

    👉BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, F. de Jong, Pedri, A. Trore, F. Torres, Aubameyang

    GALATASARAY- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Barcelona - Galatasaray rövanş maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.



    GALATASARAY - BARCELONA MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    EXXEN NASIL İZLENİR?

    Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra uygulamayı indirebilir ve TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlardan Barcelona - GS maçını izleyebilirsiniz. Detaylar için aşağıdaki haberimizde geçebilirsiniz.

    10. RANDEVU

    Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

    AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

    Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

        İSPANYOLLARLA 34 KEZ KARŞILAŞTI

        Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

        BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.

        DANIELE ORSATO DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. VAR'da Paolo Valeri ve AVAR'da da Daniele Doveri görev yapacak.
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