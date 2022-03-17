ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLE! 🏆 Exxen spor canlı maç izle! Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona Galatasaray maçı ile sürüyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Peki Galatasaray Barcelona maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşe Exxen spor canlı maç izleme yolları, ŞİFRESİZ Barcelona Galatasaray İZLEME EKRANI...
GALATASARAY- BARCELONA MAÇININ 11'LERİ
👉GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis
👉BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, F. de Jong, Pedri, A. Trore, F. Torres, Aubameyang
GALATASARAY- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Galatasaray rövanş maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
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EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra uygulamayı indirebilir ve TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlardan Barcelona - GS maçını izleyebilirsiniz. Detaylar için aşağıdaki haberimizde geçebilirsiniz.
10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.
AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.