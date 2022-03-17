GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLE! GS - Barcelona maçı şifresiz, bedava canlı veren yabancı kanallar! Maçın 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya mücadele edecek. Futbolseverler Galatasaray-Barcelona maçının canlı yayın ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. Maç Türkiye saatiyle 20:45'te başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak maçı canlı, şifresiz, bedava, HD, kesintisiz izlemek isteyen binlerce taraftar yabancı kanalları araştırıyor. İşte dev maçın 11'leri ve GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLEME YOLLARI...
GALATASARAY BARCELONA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Maçı EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.
10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.
AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.