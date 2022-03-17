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    • Spor
    • 17.03.2022 20:21
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    • 17.03.2022 20:21
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    GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLE! GS - Barcelona maçı şifresiz, bedava canlı veren yabancı kanallar! Maçın 11'leri...

    Galatasaray, bu akşam Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçta Barcelona'ya konuk olan ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip, rövanş maçında rakibini alt etmeye çalışacak. Taraftarlar nefeslerini tuttu. Maçı evinde izlemek isteyenler canlı izleme yollarını araştırıyor. Maça az bir süre kala sahaya çıkacak 11'ler de belli oldu. İşte GS - Barcelona maçı şifresiz, bedava canlı veren yabancı kanallar....

    GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya mücadele edecek. Futbolseverler Galatasaray-Barcelona maçının canlı yayın ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. Maç Türkiye saatiyle 20:45'te başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak maçı canlı, şifresiz, bedava, HD, kesintisiz izlemek isteyen binlerce taraftar yabancı kanalları araştırıyor. İşte dev maçın 11'leri ve GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLEME YOLLARI...

    GALATASARAY BARCELONA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Maçı EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

    MAÇIN 11'LERİ

    Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.

    10. RANDEVU

    Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

    AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

    Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

        İSPANYOLLARLA 34 KEZ KARŞILAŞTI

        Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

        BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.

        DANIELE ORSATO DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. VAR'da Paolo Valeri ve AVAR'da da Daniele Doveri görev yapacak.
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        Haberler Spor GALATASARAY BARCELONA CANLI MAÇ İZLE! GS - Barcelona maçı şifresiz, bedava canlı veren yabancı kanallar! Maçın 11'leri...
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