EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? Galatasaray Barcelona EXXEN maç fiyatı

Galatasaray bu akşam Barcalonay'ı evinde konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz zorlu müsabakayı kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip ilk maçta Nou Camp'ta 0-0 berabere kalmıştı. Futbolseverler 17 Mart 2022 Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak maçı Exxen'den izleyebilecek. Peki Exxen'e nasıl üye olunur? EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Galatasaray Barcelona EXXEN maç fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...
EXXEM'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen'deki yayınları izleyebilmek için öncelikle üye olmak gerekiyor. İşte adım adım Exxen üyelik işlemleri;
👉 "www.exxen.com/tr" adresine gidin,
Adınız, soyadınız ve eposta adresinizi girin,
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.
Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
Exxen'de tek maç satın alma hizmeti bulunmuyor.
EXXEN MAÇ ÜYELİĞİ NE KADAR?
Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.