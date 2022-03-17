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    • Spor
    • 17.03.2022 19:08
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    • 17.03.2022 19:09
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    EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? Galatasaray Barcelona EXXEN maç fiyatı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Barcelona maçı taraftarlarda heyecanı doruklara çıkarttı. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Domenec Torrent yönetecek. Türkiye saatiyle 20:45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Galatasaray Barcelona EXXEN maç fiyatı ve diğer detaylar...

    EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar?

    Galatasaray bu akşam Barcalonay'ı evinde konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz zorlu müsabakayı kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip ilk maçta Nou Camp'ta 0-0 berabere kalmıştı. Futbolseverler 17 Mart 2022 Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak maçı Exxen'den izleyebilecek. Peki Exxen'e nasıl üye olunur? EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Galatasaray Barcelona EXXEN maç fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...

    EXXEM'E NASIL ÜYE OLUNUR?

    Exxen'deki yayınları izleyebilmek için öncelikle üye olmak gerekiyor. İşte adım adım Exxen üyelik işlemleri;

    👉 "www.exxen.com/tr" adresine gidin,

    Adınız, soyadınız ve eposta adresinizi girin,

    Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz.

    Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

    Exxen'de tek maç satın alma hizmeti bulunmuyor.

    EXXEN MAÇ ÜYELİĞİ NE KADAR?

    Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

    Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

    Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        10. RANDEVU

        Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

        AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

        İSPANYOLLARLA 34 KEZ KARŞILAŞTI

        Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

        BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.

        DANIELE ORSATO DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. VAR'da Paolo Valeri ve AVAR'da da Daniele Doveri görev yapacak.

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