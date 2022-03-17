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    • Spor
    • 17.03.2022 22:03
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    • 17.03.2022 22:16
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

    Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

    Filenin Sultanlarının rakipleri belli oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

    Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

    FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

    Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

    A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.

    B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.

    C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.

    D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

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