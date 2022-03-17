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    • Spor
    • 17.03.2022 15:56
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    • 17.03.2022 15:56
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    Galatasaray'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu Barcelona maçını tribünden takip edecek

    Tüm Türkiye’yi bugün 20.45’te oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçının heyecanı sarmış durumda. Bu önemli karşılaşmanın çok özel iki konuğu olacak: Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu... Hagi ve Popescu’nun bir dönem Barcelona formasını da giymiş olmaları bu ziyareti anlamını daha da artıracak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Sarı-Kırmızılı kulübün efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Barcelona maçını tribünden takip edecek. Galatasaray'ın ana sponsoru olan Nef'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur bugün özel uçağıyla iki efsane ismi Bükreş'ten aldı.



    Akşam Nef Stadı'nda Galatasaray'ın yanında olacak olan Hagi ve Popescu'nun bir dönem Barcelona formasını da giymiş olmaları bu ziyareti anlamını daha da artıracak.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, iki oyuncunun Galatasaray taraftarı için önemine vurgu yaparak, "Bu maçın bizim için önemi büyük. Sponsorluğunu yaptığımız iki takımı, kendi adımızı taşıyan stadyumda ağırlıyoruz. Hagi ve Popescu, Galatasaray taraftarları için çok önemli iki isim, ben de o taraftarlardan biriyim. Spordan çok şey öğrendim. Sporun değerlerine ve birleştirici gücüne kalpten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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