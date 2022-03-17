Domenec Torrent'li Galatasaray yeni tarih yazma peşinde! İşte Galatasaray - Barcelona maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesinde evinde Barcelona'yı ağırlıyor. İspanya'dan 0-0'lık skorla dönerek tur için umutlarını bu maça taşıyan sarı-kırmızılı ekipte tek hedef 52 bin taraftarı önünde dünya devini devirerek çeyrek finale yükselmek... Statta 52 bin, televizyon başında ise milyonlarca kişinin kalbi Galatasaray için atacak. Ülke puanı için de kritik öneme sahip maçta Galatasaray'ın tur atlaması durumunda Türkiye'nin sıralamayı ilk 15 içerisinde bitirme şansı sürecek. Zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Takım oyunu" vurgusu yapan Domenec Torrent'in aklındaki kadroyu belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray - Barcelona maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray bugün Avrupa'da yine kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Exxen naklen ekranlara getirecek. İlk maçta rakibini oldukça zorlayan ancak bir türlü golü bulamayan temsilcimizin bu kez zoru başarması ve çeyrek finale yükselmesi herkesin dileği... Maçın biletleri çıkar çıkmaz tükenirken kapalı gişe oynanacak karşılaşmada 52 bin taraftar işbaşında olacak. Televizyon başında ise her zaman olduğu gibi milyonlar olacak.
Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon özellikle Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet görmedi. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alan Cimbom bu başarılı sonuçlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.
PENA TUTACAK, KEREM ATACAK
Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İnaki Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynamıştı. Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem de ilk maçın yıldızları arasındaydı. İki genç isim, bugün de Galatasaray ve Dome Torrent'in en büyük kozları olacak.