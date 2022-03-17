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Haberler Magazin Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden tahminler geldi... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda 52 bin taraftarı önünde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını sürdürdü. 20:45'te ekranlara gelecek olan büyük mücadele öncesinde ünlüler Galatasaray - Barcelona maçı hakkında tahminlerde bulundu. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Pınar Altuğ, Ozan Orhon, Burcu Esmersoy, Muazzez Abacı, Ferhan Göçer ve daha birçok ünlü GS - Barcelona maçı hakkında bakın neler söyledi...

17.03.2022 10:50 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:58
Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇINDA KAZANAN KİM OLUR?

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Hürriyet'in haberine göre Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy ve daha birçok ünlü ismin tahmini bakın ne oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

İBRAHİM TORAMAN

Galatasaray 2-1 kazanır.

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

GÖKDENİZ KARADENİZ

G.Saray formda, değil Barcelona değil kim çıksa yener. Skor tahminim 2-1

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

FERHAT GÖÇER

Galatasaray, Barcelona karşısında 2-1 kazanır

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

OZAN ORHON

Galatasaray maçı mutlaka kazanır: 1-0

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