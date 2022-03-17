Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...
Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden tahminler geldi... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda 52 bin taraftarı önünde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını sürdürdü. 20:45'te ekranlara gelecek olan büyük mücadele öncesinde ünlüler Galatasaray - Barcelona maçı hakkında tahminlerde bulundu. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Pınar Altuğ, Ozan Orhon, Burcu Esmersoy, Muazzez Abacı, Ferhan Göçer ve daha birçok ünlü GS - Barcelona maçı hakkında bakın neler söyledi...
17.03.2022 10:50 - Son Güncelleme: 17.03.2022 10:58
GALATASARAY - BARCELONA MAÇINDA KAZANAN KİM OLUR?
Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Hürriyet'in haberine göre Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy ve daha birçok ünlü ismin tahmini bakın ne oldu...