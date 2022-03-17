Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇINDA KAZANAN KİM OLUR?

Galatasaray - Barcelona maçında kazanan kim olur sorusuna ünlülerden bomba tahmin! Hürriyet'in haberine göre Pınar Altuğ, Gökdeniz Karadeniz, Burcu Esmersoy ve daha birçok ünlü ismin tahmini bakın ne oldu...