Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Galatasaray Lisesi'nde buluşma! Burak Elmas'la Laporta bir araya geldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Barcelona'nın başkanları Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Reha Keskin ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu da ziyarette yer aldı.
Elmas, Laporta'ya günün anısına tablo takdim ederken, Laporta da Elmas'a Barcelona forması hediye etti.
Laporta, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı da ziyaret ederek bilgiler aldı.
Burak Elmas, ziyaretle ilgili Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Barcelona'da konuşmuştuk. Galatasaray'ımızın kurulduğu ocağı, tarihini anlatmıştık. O da burayı görmek istedi. Lisemizde çok önemli bir ağırlama gerçekleştiriyoruz. Lisemizin tarihini, dolayısıyla kulübümüzün tarihini kendine anlattık." ifadelerini kullandı.