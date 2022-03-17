Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Galatasaray Lisesi'nde buluşma! Burak Elmas'la Laporta bir araya geldi

"Tarih ve eğitim iç içe. Biz Burak Başkan ile Barcelona'dayken hep 'Galatasaray bir kulüpten daha fazlası' diyordu. Biz de bunu kendimiz için söyleriz. Barcelona bir kulüpten fazlasıdır. Ben de başkanın söylediklerini düşünüyordum, anlamaya çalışıyordum. Şimdi çok iyi anladım. Galatasaray hem çok branşlı bir kulüp hem de bir eğitim yuvası. Bu gençler için çok önemli. Değerlerle birlikte büyümeleri için. Misafirperverliğiniz için müteşekkirim. 15. yüzyıldan kalma bir okulu, Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden rakip kulüp olmamız bizim için de büyük bir onur. Bu beni oldukça duygusallaştırdı."

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