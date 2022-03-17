Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray-Barcelona maçına ilgi çok büyük! Zorlu maç 123 ülkede canlı olarak yayınlanacak

    Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray’ın yıldızları Mracao, Nelsson, Boey, Mohamed ve Berkan’ı Avrupa’nın dev kulüpleri izleyecek. Galatasaray bu akşam İspanyol devi karşısında yaşaycaağı bir zaferle sadece sahada değil kasada da büyük bir kazanç fırsatını elde edecek.

    Dünyanın gözü burada!

    Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.



    MENAJER AKINI VAR
    Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray'ın yıldızları Victor Nelsson, Marcao, Sacha Boey, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu canlı olarak mercek altına alınacak. Özellikle son dönemdeki müthiş performanıyla transferin gözdeleri arasına giren Kerem'i Atletico Madrid, Dortmund ve Lyon'un gözlemcilerinin takip edeceği öğrenildi.



    DİREKT OLARAK ETKİ EDECEK
    Milli futbolcunun bu akşam göstereceği performans, sezon sonunda Galatasaray'a gelecek olası transfer tekliflerini direkt olarak etkileyecek. Kerem, Nou Camp'taki ilk maçta zaman zaman Barcelona defansına çok sıkıntılı anlar yaşatmış ve İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kerem'in bu akşam göstereceği performans merak konusu.



        FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ
        Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. Çok kritik bir maça çıkacaklarını söyleyen Xavi, "Final niteliğinde bir maça çıkacağız. Takım olarak iyi durumdayız. Kazanmak zorundayız. Kazanırsak güvenimiz ve moralimiz artacak. Tabii ki kaybedersek de tam tersi olacak. Zor bir atmosfer. Şartlar çok farklı. Galatasaray taraftarı büyük destek verecektir. Sonuçta bu futbol. bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip göreceğiz. Ateşli atmosferler hoşuma gidiyor. Keyifli maç olacak " ifadelerini kullandı.



        NOU CAMP'TAKİ 11 YİNE SAHADA
        Cimbom, Barcelona hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla tamamladı. Torrent'in Nou Camp'tan beraberlik çıkaran 11'i bozmayacağı öğrenildi.



        MÜKEMMEL OLMAMIZ LAZIM
        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol atma şanslarımız olacak" diye konuştu.



            Zorlu Barcelona sınavı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent önemli açıklamalar yaptı. İspanyol hoca, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak. Rakibimiz şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri" diye konuştu.



            KALECİMİZ YİNE İYİ OYNAMALI
            Barcelona için zor bir maç ayarlamaya çalıştıklarını söyleyen İspanyol hoca, "Savunmada mükemmel olmamız lazım. Daha sonra gol atma şanslarımız mutlaka olacak. Barcelona'ya karşı ilk andan itibaren iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle kalecimizin iyi olması gerek. Daha sonra da bazı fırsatlardan fayda sağlayacağımıza ve sonuç alacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.



            AÇIK OYUN HİÇ AKILLICA DEĞİL
            Torrent, Barcelona'ya karşı nasıl bir oyun ortaya koyacaklarının sorulması üzerine, "Açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. O yüzden birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynamaya kalktığımızda başımız derde girebilir. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Barcelona karşılaşması final gibi ciddiye aldığımız bir maç" değerlendirmesinde bulundu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tarihi rivayet hayat buldu
            Haberler Spor Galatasaray-Barcelona maçına ilgi çok büyük! Zorlu maç 123 ülkede canlı olarak yayınlanacak
                SON DAKİKA