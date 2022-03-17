Galatasaray-Barcelona maçına ilgi çok büyük! Zorlu maç 123 ülkede canlı olarak yayınlanacak





Zorlu Barcelona sınavı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent önemli açıklamalar yaptı. İspanyol hoca, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak. Rakibimiz şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri" diye konuştu.