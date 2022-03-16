G.Saray genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro’dan aşağıya satmama kararı aldı

NEF Stadı'ndaki derbide iki güzel golle Beşiktaş'ı yıkan Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı çok iyi bir futbol sergileyen genç futbolcu, derbideki harika performansının ardından adeta değerine değer kattı.
BENOİT CHEYROU CANLI İZLEDİ
Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi adeta elmas gibi parlayan Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmama kararı aldı. Beşiktaş karşısında Lyon'un baş gözlemcisi Benoit Cheyrou tarafından canlı olarak izlenen 23 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Atletico Madrid de ciddi şekilde takibine aldı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili İspanyol basınına konuşan yönetici Işıtan Gün, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Hala çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şu ana kadar iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden ilgilerini dile getirdi" ifadesini kullandı.
BU SEZON HER TÜRLÜ GOLÜ ATTI!
Öte yandan bu sezon 42 resmi maçta 11 gol ve 9 asistle 20 gole direkt katkı yapan Kerem her türlü şekilde ağları havalandırmayı başardı. Sağ ayakla, sol ayakla, ceza sahası içinden, ceza sahası dışından, frikikten ve son olarak da kafayla gol atan genç futbolcu ne kadar komple bir yıldız olduğunu gözler önüne serdi.