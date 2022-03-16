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    G.Saray genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro’dan aşağıya satmama kararı aldı

    Beşiktaş maçında Lyon'un canlı izlettiği Kerem Aktürkoğlu'nu Atletico Madrid ve Dortmund da çok ciddi şekilde takibe aldı. Yönetici Işıtan Gün, "Şu ana kadar iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları ilgilerini dile getirdi" ifadesini kullandı.

    Sihirbaz

    NEF Stadı'ndaki derbide iki güzel golle Beşiktaş'ı yıkan Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı çok iyi bir futbol sergileyen genç futbolcu, derbideki harika performansının ardından adeta değerine değer kattı.



    BENOİT CHEYROU CANLI İZLEDİ
    Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi adeta elmas gibi parlayan Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmama kararı aldı. Beşiktaş karşısında Lyon'un baş gözlemcisi Benoit Cheyrou tarafından canlı olarak izlenen 23 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Atletico Madrid de ciddi şekilde takibine aldı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili İspanyol basınına konuşan yönetici Işıtan Gün, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Hala çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şu ana kadar iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden ilgilerini dile getirdi" ifadesini kullandı.



    BU SEZON HER TÜRLÜ GOLÜ ATTI!
    Öte yandan bu sezon 42 resmi maçta 11 gol ve 9 asistle 20 gole direkt katkı yapan Kerem her türlü şekilde ağları havalandırmayı başardı. Sağ ayakla, sol ayakla, ceza sahası içinden, ceza sahası dışından, frikikten ve son olarak da kafayla gol atan genç futbolcu ne kadar komple bir yıldız olduğunu gözler önüne serdi.



        TÜRK FUTBOLUNUN BÜYÜK İNCİSİ
        Derbi performansı sonrası Kerem Aktürkoğlu'nu manşetine taşıyan İspanyol basını, "Kerem Potter yine yeteneklerini gösterdi.Türk futbolunun büyük incisi. Ortaya koyduğu performans ile baş döndüren bu genç oyuncuyu herkes fark etti" yorumunu yaptı.



        Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisindeki performansı, Barcelona rövanşı öncesi İspanya basınında geniş yankı uyardırdı. Katalan kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi genç yıldızla ilgili haberinde, "Kerem Aktürkoğlu, Camp Nou'da bir sonraki seviyeye hazır olduğunu gösterdi. Türk futbolunun büyük incisi, kişilik dolu performansıyla Barça savunmasının başını belaya soktu. Avrupa Ligi'nde ve turnuvanın favorilerinden birine karşı vitrin avantajını kullandı. Ortaya koyduğu performans ile baş döndüren bu genç oyuncuyu herkes fark etti. Türk takımının '7' numaralı oyuncusunun performansı Dortmund, Atletico gibi kulüplerin ilgisini çekti ve Türkiye'den bu yaz 20 milyonluk bir çıkış konuşuluyor" yorumunu yaptı. Ülkenin bir diğer önemli yayın organı Marca ise Kerem'in gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevincine göndermede bulunarak, "Kerem Potter Aktürkoğlu" ifadesini kullandı. Haberde, kaleci Ter Stegen'e karşı en tehlikeli ve en kaliteli oynayan oyuncu olan Kerem'in, Beşiktaş ile yapılan derbide iki golü ile takımına galibiyeti getirdiği belirtildi.

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        Haberler Spor G.Saray genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro’dan aşağıya satmama kararı aldı
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