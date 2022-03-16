G.Saray genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro’dan aşağıya satmama kararı aldı





BENOİT CHEYROU CANLI İZLEDİ

Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi adeta elmas gibi parlayan Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmama kararı aldı. Beşiktaş karşısında Lyon'un baş gözlemcisi Benoit Cheyrou tarafından canlı olarak izlenen 23 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Atletico Madrid de ciddi şekilde takibine aldı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili İspanyol basınına konuşan yönetici Işıtan Gün, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Hala çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şu ana kadar iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden ilgilerini dile getirdi" ifadesini kullandı.