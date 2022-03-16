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    • Spor
    • 16.03.2022 11:26
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    • 16.03.2022 11:26
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    Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefindeydi taraftarın gözüne girdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Son haftalarda aldığı puanlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Fenerbahçe'de Uruguaylı Diego Rossi'nin performansı da dikkat çekti. Bir dönem eleştiri oklarının hedefindeki yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı. Toplamda 7 asiste ulaşan isim Avrupa'da da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin yıldızı Avrupa’nın zirvesinde

    Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor... Sarı-Lacivertliler'de bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı yıldız Rossi son dönemdeki performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı.

    Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.

    Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında, en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi... 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.

        Fenerbahçe, sezon başında MLS takımlarından Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

        Açıklamanın devamında ise yıldız oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti. Fenerbahçe, Rossi'nin gelecek sezon da takımda kalması için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.

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