Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefindeydi taraftarın gözüne girdi

Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor... Sarı-Lacivertliler'de bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı yıldız Rossi son dönemdeki performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.
Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında, en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi... 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı.