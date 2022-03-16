Fenerbahçe'nin yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefindeydi taraftarın gözüne girdi

Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç yıldız, son 3 haftada ise 1 gol ve 2 asiste imza attı.