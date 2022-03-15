Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı yıktı İspanya'da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı deviren Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu 2 golle maçın yıldızı oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, Barcelona'da korku yarattı. İspanyol basını ilk maçın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu" başlığını attı. İşte detaylar...
15.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:49
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve attığı iki gol İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da geniş yer buldu.