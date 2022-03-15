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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı yıktı İspanya'da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı deviren Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu 2 golle maçın yıldızı oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı, Barcelona'da korku yarattı. İspanyol basını ilk maçın da yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu" başlığını attı. İşte detaylar...

15.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:49
Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Mücadelenin yıldızı ise attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve attığı iki gol İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da geniş yer buldu.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Gazete, Kerem'in performansını manşetten verirken, '"Kerem 'Potter' Aktürkoğlu'' başlığını attı.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Haberde, perşembe günü İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Kerem'in Barcelona için büyük tehdit oluşturacağı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’ı yıktı İspanya’da gündem oldu: Barça için en büyük tehdit

Haberin devamında, Nou Camp'taki maçta Kerem'in Ter Stegen'i en çok zorlayan futbolcu olduğundan bahsedilirken, genç oyuncunun Beşiktaş karşısında da takımına galibiyeti getiren isim olduğu vurgulandı.

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