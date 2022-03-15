Galatasaray'ın tartışılan ismi İspanyol basınına konuştu! Kerem Aktürkoğlu'nun taliplerini açıkladı Fatih Terim'e gönderme yaptı





Işıtan Gün, Barcelona'dan şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu için bir teklif gelmediğini de söyledi. Teknik direktör Domenec Torrent'le ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Işıtan Gün, "Dome'un tecrübesi var. Pep Guardiola ile de görüşüyoruz. Şimdiye kadar iyi gidiyor, tabii ki Türkiye ligi farklı bir hikaye ve şimdi harika sonuçlar almak için çok geç. Galatasaray'da Terim'in yerine geçmek zor. Şimdilik Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor, çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularda enerjisini boşa harcamıyor. Yavaş yavaş taraftarların, tabii ki oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Yalnız gelmedi zaten Barça'dan yardımcılarıyla birlikte geldi. Biz onunla mutluyuz." diye konuştu.