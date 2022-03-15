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    • 15.03.2022 13:01
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    • 15.03.2022 13:02
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    Galatasaray'ın tartışılan ismi İspanyol basınına konuştu! Kerem Aktürkoğlu'nun taliplerini açıkladı Fatih Terim'e gönderme yaptı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılı ekibin tartışılan yöneticisi Işıtan Gün, İspanyol basınına konuştu. Kerem Aktürkoğlu ve Domenec Torrent'le ilgili açıklamalarda bulunan Işıtan Gün, Fatih Terim'e de gönderme yaptı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saraylı isimden Fatih Terim’e gönderme

    Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Barcelona kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport gazetesine konuşan Işıtan Gün, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruları da yanıtladı. Transfer konusunda konuşmak için erken olduğunu söyleyen Gün, "Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu.

    Hala çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şu ana kadar iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga takımları şimdiden ilgilerini dile getirdi. Ancak henüz somut veya resmi bir şey yok" ifadesini kullandı.



    Işıtan Gün, Barcelona'dan şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu için bir teklif gelmediğini de söyledi. Teknik direktör Domenec Torrent'le ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Işıtan Gün, "Dome'un tecrübesi var. Pep Guardiola ile de görüşüyoruz. Şimdiye kadar iyi gidiyor, tabii ki Türkiye ligi farklı bir hikaye ve şimdi harika sonuçlar almak için çok geç. Galatasaray'da Terim'in yerine geçmek zor. Şimdilik Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor, çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularda enerjisini boşa harcamıyor. Yavaş yavaş taraftarların, tabii ki oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Yalnız gelmedi zaten Barça'dan yardımcılarıyla birlikte geldi. Biz onunla mutluyuz." diye konuştu.



        Torrent konusunda saha dışı konulara vurgu yapan Işıtan Gün'in Fatih Terim'e göndermede bulunduğu iddia ediliyor. Terim'in özellikle TFF ile ilgili sert açıklamaları ve aldığı cezaların yönetim içinde çok büyük rahatsızlıklar yarattığı, hatta yaşananların ayrılık sürecine ciddi etki ettiği konuşuluyordu.

        Son olarak Barcelona rövanşını değerlendiren Gün, "Uzun süredir Barça'yı izliyorum ve takım çok iyi bir ritim tutturdu. İki takımın seviyesi, bütçesi ve oyuncuları çok farklı. Umutluyuz ama aynı zamanda gerçekçiyiz" yorumunu yaptı.

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