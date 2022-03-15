Kerem Aktürkoğlu'ndan muhteşem performans! Golün her türlüsünü attı

Galatasaray nefesleri kesen derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerken gecenin kahramanı iki gol atan Kerem Aktürkoğlu oldu. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen genç yıldız, Beşiktaş karşısında da yeteneklerini ortaya koydu.
TÜM KULVARLARDA ATMAYI DA BAŞARDI
Bu sezon tam 42 resmi maçta forma giyen Kerem 11 gol ve 9 asistle 20 gole direkt katkıda bulunarak süper bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız ayrıca golün her türlüsünü, tüm kulvarlarda atmayı da başardı.
Avrupa arenasında bu sezon 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 3 kez ağları havalandırarak derbilere de imzasını attı. Sağ ayakla, sol ayakla, ceza sahası içinden, ceza sahası dışından, frikikten ve son olarak da kafayla gol atan 23 yaşındaki futbolcu ne kadar komple bir yıldız olduğunu gözler önüne serdi.