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    • Spor
    • 15.03.2022 10:59
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    • 15.03.2022 11:00
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    Kerem Aktürkoğlu'ndan muhteşem performans! Golün her türlüsünü attı

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada takımının iki golünü de atan Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı. Bu sezon tam 42 resmi maçta forma giyen Kerem 11 gol ve 9 asistle 20 gole direkt katkıda bulunarak süper bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız golün her türlüsünü, tüm kulvarlarda atmayı da başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Atmadığı gol yok!

    Galatasaray nefesleri kesen derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerken gecenin kahramanı iki gol atan Kerem Aktürkoğlu oldu. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen genç yıldız, Beşiktaş karşısında da yeteneklerini ortaya koydu.


    TÜM KULVARLARDA ATMAYI DA BAŞARDI
    Bu sezon tam 42 resmi maçta forma giyen Kerem 11 gol ve 9 asistle 20 gole direkt katkıda bulunarak süper bir istatistiğe imza attı. Genç yıldız ayrıca golün her türlüsünü, tüm kulvarlarda atmayı da başardı.


    Avrupa arenasında bu sezon 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 3 kez ağları havalandırarak derbilere de imzasını attı. Sağ ayakla, sol ayakla, ceza sahası içinden, ceza sahası dışından, frikikten ve son olarak da kafayla gol atan 23 yaşındaki futbolcu ne kadar komple bir yıldız olduğunu gözler önüne serdi.


        5 BÜYÜK LİGDEN ÇOK SAYIDA TAKIM YAKINDAN İLGİLENİYOR
        Bunun dışında Milli Takım formasıyla da 3 kez ağları sarsan Kerem sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirmiş durumda. Beşiktaş derbisinde Lyon tarafından izlenen yıldız futbolcuyla 5 büyük ligden çok sayıda takım yakından ilgileniyor.



        Sezon sonunda Galatasaray'a bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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