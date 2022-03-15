Kerem Aktürkoğlu'ndan muhteşem performans! Golün her türlüsünü attı



Avrupa arenasında bu sezon 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 3 kez ağları havalandırarak derbilere de imzasını attı. Sağ ayakla, sol ayakla, ceza sahası içinden, ceza sahası dışından, frikikten ve son olarak da kafayla gol atan 23 yaşındaki futbolcu ne kadar komple bir yıldız olduğunu gözler önüne serdi.