Derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den flaş açıklama: Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden uzun sürdü

Süper Lig'in 29. haftası nefes kesen derbiye sahne oldu. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.
İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:
Maçın ilk yarısı çok top kaybettik. Bu da savunmada hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu. 2 gol yedik, daha fazla gol de kalemizde görebilirdik.
İkinci yarı için aynı fikirde değilim. Çıkışta top kaybetmedik. Oyunu ikinci yarıda dengeledik. Ama yeteri kadar pozisyon üretemedik.
Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır.
"GALATASARAY'IN BASKISI, BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA UZUN SÜRDÜ"
Güven'le Kenan'ı oyundan çıkardık. Çok net bir şekilde ön tarafta topu tutamadık. Galatasaray'ın baskısı, beklediğimizden daha uzun sürdü. Gol ve goller, bu süreyi uzattı.
Ne yazık ki oyunun doğasında bu var. Yanlış bir tercihte bulunduğumu düşünmüyorum. Bir önceki maçı referans alarak, en doğru ve uygun takımla sahaya çıktığımızı düşünüyorum.
Buraya kazanmak için geldiklerini söyleyen Karaveli, şöyle konuştu:
"Başka da hiçbir şey düşünmemiştik. Oyunun ilk yarısında hiçbir planımızı yerine getiremedik. Rakibin oyuna baskılı başlayacağını öngörüyorduk ama süresinin bu kadar olmaması gerekiyordu, bunun sebebi bizdik. Planladığımız şeylerden birisi, rakip yakınımızdayken direkt hücumla oynamaktı, başarılı olamadık. Ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamayarak, pas bağlantılarını sağlayamayarak, Atiba ve Can'la çok fazla top kaybı yaparak, Alex ile topa sahip olmayarak, daha pozisyon alamadan hızlı hücum geçişlerine maruz kalmamıza sebep oldu. Rakip kalede tehlike yarattığımız pozisyonlar, attığımız kornerlerdi.