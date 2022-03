Derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den flaş açıklama: Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden uzun sürdü

Erken değişiklikler yaptık, ilk yarının sonlarına doğru biraz dengelenmesini sağladık. Josef'i aslında daha kısa süreli kullanmayı düşünüyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray da biraz geriye çekilip kontra atak kovalamayı tercih etti. Topun bizde olması, yeteri kadar etkili gol pozisyonu getirmedi. Özellikle son bölümde, Rıdvan'ı da oyuna aldıktan sonra Larin'i santrfora gönderdik, rakibin merkezindeki stoperlerin iyi kapatmasından dolayı kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştık, gol de biraz öyle geldi. Benim dönemimde en az ürettiğimiz oyun buydu. İkinci golü atıp beraberlikle ayrılabilirdik ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum."

"BUNLAR FUTBOLCU, MAKİNE DEĞİLLER, HER GÜNLERİ AYNI OLMUYOR"

Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira'nın performansıyla ilgili gelen soruya Karaveli, "Can, geçen maçta son zamanlardaki en iyi performanslarından birini gösterdi. Güven de hem gol atarak hem de oyun katkısıyla çok destek vermişti. Kenan da ondan beklentilerimizi yerine getirerek yükselen bir oyuncuydu. Alex de son dönemde iyi durumdaydı. Onun için de bugün ilk 11'de yer aldılar. Fakat bunlar futbolcu, makine değiller. Her günleri aynı olamıyor. Sadece bizim futbolcularımız yok, rakibin de oyuncuları var. Taraftarın da desteğiyle baskı kurdular, üstünlük kurdular. Oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama her günleri aynı olmuyor, bugün de onlar için çok iyi bir gün değildi" yanıtını verdi.