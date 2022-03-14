Derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den flaş açıklama: Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden uzun sürdü

"BU SORUNUN MUHATTABI GÜVEN"

Güven Yalçın'ın ilk yarıda oyundan çıkarken direkt olarak soyunma odasına gitmesiyle ilgili Karaveli, "Bu sorunun muhatabı Güven. Oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıktıklarında üzülürler. Belki de istediklerini yerine getiremediği için üzülmüş olabilir. Net cevabı verecek kişi Güven. Can'la ilgili ise hiç pişman değilim. Can çok genç bir oyuncu, beklentilerimiz yüksek. Hiç pişmanlık duymuyorum, oyunda tutarak bunu gösterdiğimi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EMİN OLUN BEN KENDİMİ SON DERECE ACIMASIZ ELEŞTİREN İNSANLARDANIM"

"Bir maç kazanıldığında nasıl teknik direktörler yukarı çıkartılıyorsa, kaybedildiğinde de sorumluluk bana ait" diyen Karaveli, şunları söyledi:

"Ama ben planladığımız şeylerin yerine gelmemesinden dolayı üzgünüm. Bugüne hazırlıklıydık ama yerine getiremedik. Galatasaray'ın başlangıç baskısını kırıp biraz daha topa sahip olabilseydik, Galatasaray'ın oyununun bozulmasına sebep olacaktık. Emin olun ben kendimi son derece acımasız eleştiren insanlardanım."

"BENİM DÖNEMİMDE OYNANAN EN ETKİSİZ OYUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Tercihlerinizden pişman mısınız" sorusuna yanıt veren Önder Karaveli, "Kazanıldığında tercihler doğru, kaybedildiğinde ise tercihlerin yanlış olduğu düşünülüyor, ne yazık ki böyle. Ben tercihlerimin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Galibiyeti çok fazla istemek Beşiktaş'a olumsuz yansımaz. Beşiktaş her maçını kazanmak için çıkar. Bunun oyuncuların konsantrasyonunu aşağıya çekeceğini düşünmüyorum. Dünkü antrenmanda gösterdikleri şey, bugüne son derece hazır ve istekli olduklarıydı. Bugün öyle miydi? Değildi. Benim dönemimde oynanan en etkisiz oyun olduğunu düşünüyorum" dedi.