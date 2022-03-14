Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Hakem Atilla Karaoğlan yönetimindeki Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Serdar, Umut, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven Yalçın
NEF STADYUMU'NDA SON DURUM
Galatasaray tarafından paylaşılan fotoğraflarda, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışına rağmen zeminin gayet iyi durumda olduğu görüldü. Sarı-kırmızlı görevlilerin, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren zeminin temizlik ve bakım işlemlerini aksatmayarak karşılaşmaya hazır duruma getirdikleri öğrenildi.