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    • Spor
    • 14.03.2022 18:02
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    • 14.03.2022 18:12
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    Galatasaray - Beşiktaş derbisi canlı maç skoru izle | GS - BJK derbi anlatımı

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray karşısında ilk derbi galibiyetini almak için kollarını sıvadı. Siyah - Beyazlılarda Oğuzhan ve Welinton sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Öte yandan Galatasaray'da da gözler golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'e çevrildi. Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsimiz. İşte GS - BJK maçına dair tüm detaylar...

    Galatasaray - Beşiktaş | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor.

    Hakem Atilla Karaoğlan yönetimindeki Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

    Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ


    GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LERİ

    Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Serdar, Umut, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven Yalçın



    NEF STADYUMU'NDA SON DURUM
    Galatasaray tarafından paylaşılan fotoğraflarda, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışına rağmen zeminin gayet iyi durumda olduğu görüldü. Sarı-kırmızlı görevlilerin, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren zeminin temizlik ve bakım işlemlerini aksatmayarak karşılaşmaya hazır duruma getirdikleri öğrenildi.

        KARAVELİ İLK DERBİ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE
        Galatasaray derbisi, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşıyor.

        Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor.



        BEŞİKTAŞ'TA O İSİMLER KART SINIRINDA
        Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor. Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın bu akşam kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında yer alamayacak.

        Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.



        SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜK KURDU
        İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

        Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.



            EN FARKLI SKORLU GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİLERİ
            Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

            Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

            Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.



            DERBİNİN GOLCÜLERİ
            İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.
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            Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
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