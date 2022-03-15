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    • Spor
    • 15.03.2022 11:08
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    • 15.03.2022 11:08
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    Galatasaray'da Halil Dervişoğlu hatasının bedelini ödüyor! Domenec Torrent affetmedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisinde kadroya almadığı isimlerden birisi de Halil Dervişoğlu oldu… İspanyol hocanın gelişi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu son 4 resmi maçta 1 dakika bile süre alamadı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Hatasının bedelini ödüyor!

    Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu, Konyaspor ve Barcelona karşılaşmalarını ise yedek kulübesinden takip etti.
    Torrent'in Halil'le ilgili bu sert tavrının perde arkasında Göztepe maçındaki yaşananlar var. Genç futbolcu forma giydiği son maç olan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve çok kötü bir performans sergilemişti.

    Halil'in Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltı kararı sırasında yedek kulübesinde tepkisiz kaldığı görüntüler kameralara yansımış ve taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.

    Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan genç forvet, bu tavrının Torrent veya Galatasaray'a değil, kendi kötü performansına olduğunu söylemişti.
    Ancak İspanyol hoca, Halil'in bu davranışını affetmedi. İzmir deplasmanındaki maçın ardından bir daha yıldız futbolcuya forma vermeyen İspanyol hocanın bu tutumunun ne kadar daha süreceği merak konusu.

    Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 25 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu sadece 4 gol atabilirken, 1 de asist yaptı.

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